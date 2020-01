Tutoriel | Viral WhatsApp | L’astuce WhatsApp qui vous permettra d’avoir des bulles dans le chat Facebook Messenger | Vidéo | Applications | Apps | Smartphone | Viral | Mexique | Colombie | Argentine | Pérou | Espagne | Chili Technology

Whatsapp a présenté une nouvelle fonction pour le plus grand plaisir de ses millions d’utilisateurs à travers le monde. Cette fois, il a créé une astuce qui rendra sa plate-forme plus similaire à celle de Messenger. Si la bulle qui se forme dans les conversations de chat de Facebook Vous pensez qu’ils sont très utiles, le nouveau Whatsapp ça va t’enchanter.

Les utilisateurs de Whatsapp Ils attendent que de nouvelles fonctions soient intégrées à l’application, comme le mode sombre sonore. Avant la longue attente, vous pouvez essayer cette astuce simple qui vous aidera à transformer l’application de messagerie instantanée en quelque chose de similaire à celui connu Facebook Messenger.

Actuellement, la société de messagerie rapide a indiqué avoir dépassé plus de 5 milliards de téléchargements sans être préinstallée sur les téléphones portables.

Très peu d’applications ont atteint ce record. Les principaux sont Gmail, Google Maps et YouTube (tous les trois de Google), en plus de Facebook. C’est ce dernier qui a une fonction que WhatsApp n’implémente pas encore et ce sont les bulles qui apparaissent lorsque vous recevez un message.

Voulez-vous avoir les fameuses bulles de Facebook Messengermais cette fois Whatsapp? Il y a une astuce pour l’obtenir très rapidement et ainsi être en mesure de surprendre les gens autour de vous.

Voici à quoi ressembleront vos chats WhatsApp comme Facebook Messenger. (Photo: WhatsApp)

Habituellement, les bulles dans l’application Mark Zuckerberg Ils sont très frappants car vous pouvez savoir qui écrit et y répondre rapidement. Comment puis-je les avoir?

Si vous voulez obtenir cette fonction sur Android, vous devez d’abord aller Google Play Store et téléchargez l’application Notifly, c’est totalement gratuit et prend peu de place. Ensuite, vous devez ouvrir l’application et configurer Whatsapp de Notifly.

C’est très simple et intuitif, vous verrez que vous devez activer les notifications et choisir la couleur souhaitée pour les bulles. De cette façon, vous pouvez utiliser des bulles Facebook Messenger dans Whatsapp.

Il y a aussi WhatsBubbles. Il vous suffit de l’installer et de le configurer en fonction de vos goûts et de ce qui vous rend plus à l’aise. Ensuite, vous commencerez à voir vos conversations de Whatsapp au moyen de bulles Messenger.

Il est à noter que l’application apporte des nouveautés au cours des prochains mois comme c’est le cas avec les stickers animés, ainsi que le très attendu “mode sombre”.

NOUVEAUX EMOJIS WHATSAPP

Bien qu’au Pérou, il est connu comme taxi moto, ce véhicule fera partie de la nouvelle liste d’emojis qui sera placée dans Whatsapp au cours de cette année Cette charrette motorisée, baptisée Rick Auto Rickshaw Il se caractérise par sa large utilisation par les Asiatiques, qu’ils connaissent sous le nom de tuk tuk.

Ceci et d’autres émoticônes seront intégrés dans Whatsapp Ce 2019 avec 230 icônes parmi lesquelles se trouve le compagnon argentin, quelque chose que les Sudistes avaient longtemps demandé.

Selon le site Unicode, les nouveaux membres de ce “groupe restreint” ont été choisis après que leur sous-comité Emojis “a analysé des milliers de propositions soumises par les utilisateurs” dans le monde entier, qui devaient inclure les raisons pour lesquelles ils devraient être inclus dans La liste et d’autres données.

Unicode a souligné que parmi ces symboles, qui dépassent 2000 au total et sont devenus populaires dans les services de messagerie pour représenter les sentiments et faciliter l’expression des idées, en particulier dans Whatsapp, enfin les personnes handicapées absentes arriveront.

Dans la «liste des visages heureux» des dessins d’une personne sourde (femme et homme dans différents tons de peau), un bras et une jambe mécanique, une oreille avec une aide auditive, des personnes en fauteuil roulant, des personnes seront à la disposition des utilisateurs à l’aide d’une sonde et d’un chien guide ou d’assistance.

Également inclus dans cette mise à jour, le nombre 12 selon Unicode, des couples de deux hommes ou deux femmes se tenant la main dans la catégorie famille.

Parmi les aliments, l’un des groupes les plus utilisés au monde, même pour des usages au-delà de la cuisine, il y aura des représentations d’ail, oignon, gaufres, beurre, falafel, huître, boîte à jus, seau de La glace et la fameuse herbe argentine.

De plus, des animaux tels que le paresseux, la loutre, l’orang-outan, la moufette et le flamant rose présenteront également un emoji cette année.

Cette liste, dont l’application dépendra des applications de chat et des systèmes d’exploitation mobiles, qui dans certains cas modifient les images originales avec d’autres avec leur propre cachet, est complétée par de petits dessins de Saturne, un yo-yo, un parachute, un masque de plongée , un banjo, un gilet de sécurité ou une bande adhésive.

L’année dernière, Unicode avait également inclus une demi-centaine de nouveaux symboles qui ont révolutionné les réseaux sociaux, notamment le paon, la flamme, un boulier, la profession de super-héros ou la double hélice d’ADN.

Selon une étude mondiale de Brandwatch sur Twitter, les emojis sont plus utilisés par les femmes (61%) que par les hommes (39%) et sont principalement utilisés pour exprimer des émotions positives – les trois quarts ont une signification optimiste.

Ainsi, vous pouvez profiter du “mode sombre” de WhatsApp sur votre iPhone

Si vous ne l’avez pas téléchargé sur votre iPhone, essayez cette astuce simple. Whatsapp a activé le “mode sombre” sur les smartphones dotés de la version bêta de l’application. Ainsi, lorsque vous entrez dans le menu Paramètres, vous remarquerez qu’il existe une section où se trouvent les chats. Vous y trouverez la section Thèmes et vous pouvez masquer toute l’interface du programme de chat.

Cependant, quelque chose qui a suscité la controverse est que de nombreux utilisateurs qui ont un iPhone n’ont pas reçu la mise à jour, et encore moins peuvent activer le “mode sombre” de Whatsapp.

Parce que? Il est assez rare que l’application de Mark Zuckerberg Ils ont toujours tendance à essayer d’abord leurs mises à jour sur le système d’exploitation iOS. Bien qu’Android ait remporté la bataille cette fois en ayant déjà le thème sombre tant attendu, il y a encore de l’espoir pour ceux qui ont un iPhone.

Comment activer le “mode sombre” de WhatsApp sur mon iPhone?

C’est très simple. Vous devez d’abord devenir un utilisateur bêta pour essayer toutes sortes de nouvelles que l’application a.

Tout d’abord, vous avez besoin installer l’application TestFlight sur votre iPhone. Si vous avez déjà installé d’autres applications bêta, vous l’avez peut-être déjà. Sinon, vous pouvez le trouver dans ce lien ou le chercher dans l’App Store. Maintenant avec l’outil nécessaire, il est temps de vous inscrire à la version bêta de WhatsApp en tant que telle. Pour cela, vous pouvez utiliser ce lien. C’est en fait l’étape la plus compliquée, car le nombre de slots est limité il sera donc difficile de trouver un endroit à moins d’avoir de la chance. Si vous avez eu de la chance et que vous êtes à l’intérieur, appuyez sur Accepter puis dans Installer. Cela remplacera votre version officielle de WhatsApp par la version bêta. Heureusement, vos données ne seront pas effacées, vous garderez donc toutes vos conversations.Après la mise à jour, vous avez déjà la version bêta de WhatsApp pour iOS. Vous le distinguerez car il a une icône orange à côté de son nom. Voulez-vous avoir le “mode sombre” de WhatsApp sur votre iPhone? Vous pouvez donc le faire. (Photo: WhatsApp)

Les 7 meilleurs trucs de WhatsApp

1. Notes vocales mains libres: En appuyant simplement sur l’icône du microphone et en la faisant glisser vers le haut, vous pouvez verrouiller la fonction de mémo vocal pour enregistrer, sans tenir le téléphone avec vos mains. Une option qui fonctionne étonnamment!

2. Marquez les messages principaux: Pour obtenir cette option, vous devez utiliser la fonction de message «étoile», où vous marquerez les messages clés que vous verrez facilement dans un emplacement central. Tout ce que vous avez à faire est d’appuyer sur le message que vous souhaitez enregistrer en tant que favori, puis de toucher l’icône “étoile”.

Si votre appareil est un iPhone, vous pouvez trouver tous les messages en vedette en allant dans Paramètres et Messages en vedette ou en sélectionnant le nom du chat et en touchant “Messages en vedette”. Dans le cas des utilisateurs d’Android, ils devront appuyer sur «Plus d’options» puis sur «Messages en vedette».

3. Lisez les messages sans toucher le téléphone portable: Si vous voulez pouvoir vérifier WhatsApp sans avoir à utiliser votre appareil mobile, vous devez télécharger l’application de bureau Web WhatsApp, qui projettera vos conversations téléphoniques sur un ordinateur. Vous pouvez donc envoyer des messages, des photos et des Gif sans avoir votre équipement entre les mains.

4. Utilisez des autocollants dans les conversations: Les émojis sont en train de devenir une chose du passé, de nos jours les autocollants vous offrent une façon plus amusante de vous exprimer. Vous pouvez les trouver dans le champ où le texte est entré dans une conversation, dans une petite icône carrée avec une page latérale pliée, où vous pouvez également ajouter vos propres autocollants et bitmojis.

5. Lisez les messages sans être en ligne: L’option de masquer la «lecture des reçus» n’est pas la meilleure option si vous voulez que l’autre personne ne sache pas que vous avez lu son message. C’est pourquoi augmenter légèrement le message à l’écran et ouvrir le texte intégral sur l’écran de verrouillage de l’iphone est votre meilleure option pour passer inaperçu.

6. Gérez qui peut nous ajouter à des groupes: Il n’y a rien qui dérange plus que d’être ajouté à un groupe plein de personnes inconnues. C’est pourquoi Whatsapp a développé l’option de gérer qui peut nous ajouter à des groupes.

Lorsque vous activez les contacts dont vous souhaitez recevoir des messages, ces personnes doivent nous envoyer un lien d’invitation dans l’application. Ce n’est que si nous l’acceptons que nous pouvons être ajoutés au groupe.

Pour activer un contact, nous devons aller dans Paramètres> Compte> Sécurité> Groupes et sélectionner parmi les options: Tous, Mes contacts ou Mes contacts sauf.

7. Contrôlez vos groupes: Il existe un moyen de modifier les paramètres du groupe afin que nous seuls puissions modifier leur image ou leur nom. Pour ce faire, accédez aux paramètres du groupe, puis à Modifier les informations du groupe.

Ce sont les 7 astuces que vous ne connaissez probablement pas. Whatsapp nous surprend toujours avec des nouvelles, il est donc probable que nous mettrons à jour notre liste en peu de temps.

