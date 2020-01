SONDAGE

Eriksen à l’Inter est-il le meilleur hit hivernal des 10 dernières années?

Envoi de la demande …

© photo par Alessio Del Lungo

“Attention à Icardi. Grandes manœuvres entre la Juve et le PSG”. C’est le titre que Tuttosport en kiosque consacre ce matin en interne, page 4, aux bianconeri. Paratici regarde l’été: en juin les Parisiens rachèteront Maurito de l’Inter avec l’envie de le garder. Mais les bianconeri, en excellentes relations avec les dirigeants français, restent vigilants.

Premières pages © photo par Alessio Del Lungo

TUTTOmercatoWEB.com – le site du marché des transferts mis à jour 24h / 24

Autres actualités Revue de presse

30.01 08:13 – Corriere Torino: “Tout le monde avec Mazzarri”

30.01 08:08 – Tuttosport: “Attention à Icardi. Grandes manœuvres entre la Juve et le PSG”

30.01 08:03 – La Gazzetta dello Sport: “Milan, cession d’or Piatek”

30.01 07:58 – Il Mattino sur Naples-Barcelone: ​​”Messi uniquement pour les riches”

30.01 07:53 – Corriere di Roma: “Florenzi: succès et chute d’un triste capitaine”

30.01 07:48 – Le QS sur Milan: “Piatek fait ses adieux. Du grand coup à la déception”

30.01 07:43 – Corriere Fiorentino: “Coupe amère pour Rocco. Duncan arrive”

30.01 07:38 – Il Secolo XIX, Gênes: “Falque ok, a obtenu Soumaoro. Iturbe arrive”

30.01 07:33 – La Gazzetta dello Sport sur Juve: “Dame sans défense”

30.01 07:28 – Le Messager sur Rome: “Florenzi choisit le Championnat d’Europe”

30.01 07:23 – Corriere della Sera: “Milan, la révolution de Boban: via Suso et Piatek”

30.01 07:18 – La Stampa: “Un brancard emmène l’Inter en demi-finale. Applaudissements pour Eriksen”

30.01 07:13 – Ouverture du Corriere dello Sport sur Inter: “Italian Style”

30.01 07:08 – L’ouverture de Tuttosport sur Ronaldo: “InstaCRam”

30.01 07:03 – Ouverture de la Gazzetta dello Sport: “Barellik s’en occupera”

29.01 10:18 – Corriere del Veneto: “Le rêve interdit de Melchiorri Vicenza”

29.01 10:12 – La Gazzetta dello Sport: “Ascoli a décidé. Stellone nouveau technicien ”

29.01 09:51 – La Repubblica éd. Bologne: “Denswil doute, défense inquiète”

29.01 09:39 – Gazzetta di Modena: “Sassuolo, Duncan fait ses adieux”

29.01 09:28 – La Repubblica (éd. Firenze) sur l’alto: “Contre l’Inter pour l’entreprise”

29.01 09:23 – Nuova Ferrara: “Petagna reste jusqu’en juin. Mais elle est déjà de Naples”

29.01 09:18 – Il Secolo XIX, Samp: “Linetty décolle: renouvellement prêt jusqu’en 2025”

29.01 09:13 – Corriere dello Sport: “Iago Falque à Gênes. Lecce: Barak et Cetin”

29.01 09:08 – Tuttosport sur Juventus: “Sarri part des numéros de CR7”

29.01 09:03 – La Gazzetta dello Sport: “Florenzi accueille Rome, se rendant à Valence”

29.01 08:58 – Il Mattino sul Napoli: “Maintenant ajustez votre objectif”

29.01 08:53 – Gazzetta di Parma, Bruno Alves parle: “Encore une année à Parme”

29.01 08:48 – Le Messager du Latium: “Correa aux abris”

29.01 08:43 – Corriere Torino, Buffon parle: “Je vais de l’avant”

29.01 08:38 – La Stampa, Buffon: “Etre fort ne suffit pas, retrouver la faim”

1er étage

Florenzi quitte la capitale. Vol à 7,55 à Valence où un prêt à sec de six mois l’attend (visites aujourd’hui puis signe, présentation possible demain). Ensuite, vous verrez quoi faire. Un choix forcé de jouer et de ne pas rater le Championnat d’Europe. Au départ peu envie de …