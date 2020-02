Tuttosport au féminin A: “La Juve submerge l’Inter”

“La Juve submerge l’Inter”, titre Tuttosport en kiosque à propos du report de la Serie A féminine qui a vu les leaders battre clairement le Nerazzurri 5-1: “Bianconere implacable en finale, ils restent premiers à +6 sur la Fiorentina (et AC Milan)

«Cinq buts à oublier 0-0 avec Florentia, le premier match sans but en championnat. La Juventus Women repart d’une manière tonitruante, punissant l’Inter extrêmement soigné et propre, bien mis sur le terrain par Sorbi, qui s’est écrasé dans le dernier quart d’heure après avoir affronté dignement le noir et blanc. – se lit dans l’attaque de la pièce – Mais la force d’impact de l’équipe de Guarino est telle qu’il devient compliqué de pouvoir y résister lorsqu’elle commence à attaquer avec toute sa force. “