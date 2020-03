Tuttosport: “Bonjour Euro 2020. Rendez-vous à ’21”

“Bonjour Euro 2020. Rendez-vous à ’21”. C’est le titre que Tuttosport utilise pour faire référence au décalage de l’Euro 2020 qui semble désormais presque évident: “L’UEFA travaille sur le décalage. Dans le brouillage des dates c’est la solution la plus simple. L’hypothèse la plus réaliste est donc de tout déplacer l’été prochain, en essayant d’amortir le plus possible la perte économique et en évaluant le sacrifice inévitable d’une autre compétition, avec le candidat numéro un de la Ligue des Nations “.