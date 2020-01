SONDAGE

La Juve sur le marché: est-ce la bonne décision?

Envoi de la demande …

© photo par Antonello Sammarco / Image Sport

Phase de milieu de semaine de Serie C qui a confirmé la domination incontestée de Monza dans le groupe A. “Derby à Monza. B est dans sa poche” Titre de Tuttosport sur la victoire masculine Christian Brocchi sur le Pro Patria. Un 2-0 qui porte les signatures de Marco Fossati et la dernière arrivée dans la maison de Brianza Mota Carvalho ex Juve.

TUTTOmercatoWEB.com – le site du marché des transferts mis à jour 24h / 24

Autres actualités Serie C

11.01 10:27 – Tuttosport: “Derby à Monza. Le B est dans votre poche”. Score immédiat

23.01 00:35 – Pianese officiel, a pris l’attaquant de Lugano Manicone

22.01 22:42 – Serie C, Monza imparable, Reggina tombe. Ok Vicenza: les résultats

22.01 22:04 – Avellino, Capuano: “Les pleurs de Lucarelli ont fonctionné”

22.01 21:19 – Catane, Bangu del Gubbio apparaît pour le milieu de terrain

22.01 20:34 – Serie C, Teramo et Carpi gagnent. Coups importants pour Ravenne et Imolese

22.01 19:24 – Ternana officiel, Vantaggiato renouvelle jusqu’en 2021

22.01 19:18 – tmwNovara, Bankers: «Nous avions marqué le 3e but. Pénalité? Inexistant ”

22.01 19:03 – tmwPecchia: “Ahamada et Fagioli? C’est le continuum avec le printemps”

22.01 18:18 – Officier Cesena, tir d’attaque: Caturano arrive d’Entella

22.01 18:12 – Catanzaro officiel, Di Piazza arrive de Catane. Contrat jusqu’en 2022

22.01 17:54 – Serie C, Pistoiese et Sudtirol gagnent dans les matchs de 16h00

22.01 17:48 – Virtus Verona, la première proposition de Sudtirol pour Odogwu refusée

22.01 17:05 – Juventus U23-Novara 2-2: bianconeri avec des points au retour, sous un homme

22.01 17:03 – Serie C, les résultats des matchs de l’après-midi: Catane gagne, même la Juve U23

22.01 16:18 – Pontedera, la deuxième vie de Cardelli

22.01 15:33 – Vis Pesaro, Pavan: “Voltan important pour nous, il ne bougera pas”

22.01 14:21 – tmw Cesena, aime Aurelio del Sassuolo. Mais la route monte

22.01 13:36 – tmw Reggiana, demain se termine pour Pellizzari. Accord semestriel

22.01 13:03 – Sicula Leonzio officielle, résolution consensuelle avec Bollino

22.01 12:03 – tmw Padoue tombe sur le Golfe: elle est prêtée par Parme

22.01 11:18 – tmwCesena, Caturano arrive avec la formule de prêt à sec

22.01 09:44 – tmw Cesena, c’est aujourd’hui le jour de Caturano

22.01 00:10 – Catanzaro, c’est une fête dans la ville: Di Piazza est arrivée

22.01 00:05 – Alexandrie, Arctique: “Avec Olbia, nous espérons avoir un nouvel entraîneur”

21.01 23:55 – Padoue comme Milan: quand le football est … une affaire de famille

21.01 19:48 – Pellizzari couronne le rêve: d’un fan à un footballeur de Reggiana

21.01 19:42 – tmw Monopoli met également Tsonev de Lecce dans le collimateur

21.01 18:33 – Arzignano officiel, résolution consensuelle avec Valagussa

21.01 17:42 – Officier Bisceglie, triple coup. Voici Sierra et deux prêts de B

1er étage

Leipzig a tiré pour Dani Olmo. L’objectif de marché de Milan, le milieu de terrain de la classe 98 du Dinamo Zagreb est à un pas de déménager en Allemagne. Fumée blanche à proximité. Milan s’éloigne, Olmo à Leipzig …