“La Lazio renverse sans crainte l’Inter”. C’est le titre que Tuttosport consacre aux pages 10 et 11 au grand match d’hier entre la Lazio et l’Inter, remporté par le Biancocelesti: “Le but de Young réagit comme un gros. Et elle est l’anti-Juve! En seconde période, Immobile s’appuie sur un penalty Puis Milinkovic (croix en première mi-temps) décide du défi “.