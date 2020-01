SONDAGE

Eriksen est-il le joueur qui a besoin de l’Inter pour se battre pour le Scudetto?

Envoi de la demande …

19.01.2020 09:18 par Andrea Piras article lu 959 fois

© photo par Daniele Buffa / Image Sport

Défi extérieur pour l’Inter. Le Nerazzurri de Conte, qui ferme pour Eriksen de Tottenham, se rendra sur le terrain à 15 h, via del Mare, contre Lecce. C’est le titre de l’édition d’aujourd’hui de Tuttosport: “Riecco Barella-Sensi. Inter, pas seulement Eriksen”.

Pendant le “Terzo Tempo”, Tarcisio Burgnich a parlé à Radio Bianconera: “La Juve est toujours au top cette année, ce sera difficile pour les autres. Avant de jouer pour l’envie de jouer sur le terrain, il y avait de la passion, maintenant l’argent est arrivé et vous travaillez avant tout …