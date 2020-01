Tuttosport s’ouvre comme ceci: “Playstation Juve!”

SONDAGE

Eriksen est-il le joueur qui a besoin de l’Inter pour se battre pour le Scudetto?

“Playstation Juve!”. C’est ainsi que l’édition d’aujourd’hui de Tuttosport s’ouvre ce matin en kiosque en référence à la victoire 4-0 de la Juventus en Coupe d’Italie contre l’Udinese: “Show et goleada lors de la huitième de la Coupe d’Italie contre l’Udinese. La combinaison Dybala est fantastique -Higuain menant au but de Pipita, puis au penalty et à la magie de Joya et au but de Douglas Costa 4-0 sur place. En quarts de finale pour les bianconeri vainqueur de Parme-Roma, prévu pour ce soir “.

Eriksen et Giroud: Inter blitz – Espace bas sur le marché entrant du Nerazzurri avec le ds Ausilio qui était à Londres hier pour définir les deux achats recherchés par Antonio Conte.

Allez, Milan – Espace en coupe haute pour la victoire écrasante de l’AC Milan en Coupe d’Italie contre Spal 3-0. Signer à nouveau Piatek et Rossoneri en quart de finale.

1er étage

Un blitz londonien pour conclure deux accords qui ont de grandes perspectives de succès. À l’Inter Milan, le marché de janvier semble être une excellente occasion de faire le grand saut et de se battre pour le titre de champion à la Juventus, et en tant que tel, il ne peut pas être …