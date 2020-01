U-23 pré-olympique: l’Argentine bat la Colombie au début

La Équipe nationale Argentine U23 il a commencé avec son pied droit sa participation à la Pré-olympique de la catégorie. Il a gagné 2-1 pour La Colombie, hôte du concours.

Quoi qu’il en soit, le match avait commencé en montée pour les Argentins depuis Jorge Carrascal, le milieu offensif de Rivière, avait donné l’avantage aux locaux avec un superbe tir après sept minutes.

Cependant, seulement quatre minutes plus tard, Alexis Mac Allister il a équilibré le résultat avec un coup franc. De là, la réunion est devenue plus uniforme et Argentine réussi à tourner à six dans la seconde moitié grâce à Adolfo Gaich.

Celui sélectionné conduit par Fernando Batista jouera à nouveau ce vendredi avec le Chili et ne pourra pas compter sur Mac Allister, qui a été expulsé en trois minutes de fermeture.