UD Ibiza vs Barcelone, Copa del Rey: Nouvelles de l’équipe, Aperçu du match

Compétition / Tour: Copa del Rey 2019-2020, troisième tour

Barcelone Outs & Doubts: Ousmane Dembele (blessé), Luis Suarez (blessé), Gerard Pique, Lionel Messi, Sergio Busquets (tous reposés)

Date / heure: Mercredi 22 janvier 2020, 19h CET / WAT (Barcelone et Nigéria), 18h GMT (Royaume-Uni), 13h HE, 10h PT (USA), 23h30 IST (Inde)

Lieu: Estadio Municipal de Can Misses, Ibiza

Arbitre: Pablo González Fuertes

Infos TV / Comment diffuser: ESPN + (USA & Canada), Startimes World Football (Nigeria), DAZN (Espagne), autres

Barcelone a commencé sa campagne Copa del Rey mercredi avec un voyage à Segunda División B, côté Ibiza. Les visiteurs seront des favoris massifs pour progresser, tandis qu’Ibiza espère réussir un choc de coupe massif.

Le jeu n’est que le second de Setien en charge du Barça, et il a clairement indiqué lors de sa conférence de presse d’avant-match qu’il s’agissait d’une compétition qu’il voulait gagner. Le patron a laissé Gerard Piqué, Lionel Messi et Sergio Busquets hors de son équipe, alors attendez-vous à une bonne rotation.

Il convient également de noter que le match doit se dérouler au milieu de Storm Gloria, qui bat actuellement l’Espagne, et sur un terrain artificiel. Pas des conditions parfaites par tous les moyens et les hôtes espèrent que c’est quelque chose d’un niveleur.

L’UD Ibiza est en assez bonne forme et a remporté ses quatre derniers matchs au rebond. Malgré cela, Barcelone devrait avoir plus qu’assez de qualité pour passer ce test et réserver sa place en toute sécurité lors de la prochaine manche de la compétition.

ÉQUIPEMENTS POSSIBLES

UD Ibiza: Allemand; Morillas, Alves, Gonzalo, Aguilera; Lara, Nunez, Mateo; Caballe, Jareno, Kike.

Barelona: Neto; Semedo, Chumi, Lenglet, Junior; Arthur, De Jong, Puig; Perez, Griezmann, Ansu.

PRÉDICTION

Barcelone devrait gagner celui-ci confortablement mais devra surmonter la météo et un terrain artificiel ainsi qu’une opposition en forme. Résultat: 2-0 Barça.