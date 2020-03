Udinese 0 – 0 Fiorentina

Le match a eu lieu ce dimanche au Dacia Arena et qui a fait face à la Udinese et au Fiore Il a terminé avec un nul nul entre les deux concurrents. Les deux équipes sont venues égaliser leurs derniers matchs. Il Udinese face au duel avec l’intention d’ajouter plus de points à son casier après un nul 1-1 dans le dernier duel joué contre lui Bologne et en ce moment, il avait une série de trois tirages consécutifs. En ce qui concerne l’équipe visiteuse, le Fiorentina il a récolté un nul contre un avant lui AC Milan, ajoutant un point lors du dernier match de la compétition. Après le résultat obtenu, l’équipe de l’Udinese était en quatorzième position, tandis que Fiore, quant à lui, est douzième à l’issue de la réunion.

03/08/2020

À 20:19

CET

SPORT.es

Au cours de la première mi-temps, aucun des joueurs de chaque équipe n’a marqué de but, donc le résultat est resté 0-0 pendant les 45 premières minutes.

Aucune des équipes n’a eu la chance de marquer en seconde période et le temps réglementaire s’est donc terminé avec un résultat de 0-0.

Dans le chapitre des changements, les acteurs du Udinese qui sont entrés dans le jeu étaient Kevin Lasagna, Seko Fofana et Marvin Zeegelaar remplacer Ilija Nestorovski, Mato Hahaha et Ken Sematandis que les changements Fiore étaient Patrick Cutrone et Erick Thumb, qui est entré pour remplacer Igor et Milan Badelj.

L’arbitre a montré deux cartons jaunes à Udinese (Ilija Nestorovski et Ken Sema), alors que l’équipe visiteuse n’en a pas vu.

Après cette égalité à la fin du match, le Udinese il était situé en quatorzième position du tableau avec 28 points. De son côté, le Fiorentina avec ce point, il a obtenu la douzième place avec 30 points à la fin du match.

Le prochain engagement de la série A Udinese c’est contre lui Torinotandis que le Fiorentina fera face à la Brescia Calcio.

Fiche techniqueUdinese:Bartlomiej Dragowski, Martín Cáceres, Germán Pezzella, Nikola Milenkovic, Pol Lirola, Milan Badelj, Gaetano Castrovilli, Joseph Duncan, Igor, Federico Chiesa et Dusan VlahovicFiorentina:Juan Musso, Bram Nuytinck, William Troost-Ekong, Rodrigo Becao, Jens Stryger Larsen, Rodrigo De Paul, Ilija Nestorovski, Rolando Mandragora, Ken Sema, Mato Jajalo et Stefano OkakaStade:Dacia ArenaButs:0-0