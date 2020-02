Udinese 0 – 0 Hellas Verona

Il Udinese et le Verona à égalité pour zéro lors de la réunion tenue ce dimanche dans le Dacia Arena. Les deux équipes sont venues récolter des résultats disparates lors de leurs dernières rencontres. Il Udinese il voulait améliorer ses chiffres dans le tournoi après avoir fait match nul 1-1 lors du dernier duel contre Brescia Calcio. De la part de l’équipe visiteuse, le Hellas Verona il a remporté dans son fief 2-1 son dernier match du tournoi contre le Juventus. Après le score, l’équipe de l’Udinese est quatorzième après la fin du duel, tandis que le Verona C’est sixième.

16/02/2020

À 14:39

CET

SPORT.es

Au cours de la première mi-temps, aucun des joueurs de chaque équipe n’a marqué de but, donc le résultat est resté 0-0 pendant les 45 premières minutes.

Aucune des équipes n’a réussi à marquer en seconde période, le match s’est donc terminé avec un score de 0-0.

Dans le chapitre des changements, les acteurs du Udinese qui sont entrés dans le jeu étaient Hidde ter Avest et Mato Hahaha remplacer Ken Sema et Seko Fofanatandis que les changements de Verona étaient Mattia Zaccagni et Mariusz Stepinski, qui est entré pour remplacer Matteo Pessina et Valerio Verre.

L’arbitre a montré un carton jaune à William Troost-Ekong par l’équipe locale et Miguel Veloso et Darko Lazovic par l’équipe de mastiff.

Avec cette cravate, le Udinese Il a été placé en quatorzième position du tableau avec 26 points. De son côté, le Hellas Verona avec ce point, il est resté en sixième position avec 35 points, sur la place d’accès de la Ligue Europa, à la fin du match.

Le lendemain Udinese sera mesuré avec le Bologne, tandis que l’équipe de mastiff jouera son match contre Cagliari.

Fiche techniqueUdinese:Juan Musso, Jens Stryger Larsen, William Troost-Ekong, Rodrigo Becao, Bram Nuytinck, Ken Sema (Hidde ter Avest, min.78), Rolando Mandragora, Seko Fofana (Mato Jajalo, min.86), Rodrigo De Paul, Kevin Lasagna et Stefano OkakaHellas Verona:Marco Silvestri, Amir Rrahmani, Koray Gunter, Marash Kumbulla, Davide Faraoni, Sofyan Amrabat, Miguel Veloso, Darko Lazovic, Valerio Verre (Mariusz Stepinski, min.81), Fabio Borini et Matteo Pessina (Mattia Zaccagni, min.70)Stade:Dacia ArenaButs:0-0