Udinese 0-2 Inter

Il Inter il a joué et gagné 0-2 en tant que visiteur la réunion de dimanche dernier dans la Dacia Arena. Il Udinese face au match voulant surmonter son score dans le classement après avoir subi une défaite 2-0 lors du match précédent contre le Parme. Côté visiteurs, le Inter il a dû se contenter d’un match nul contre le Cagliari et accumulé trois matchs nuls consécutifs dans la compétition. Grâce à ce résultat, l’équipe noire est deuxième, tandis que Udinese C’est le quinzième à la fin de la partie.

Pendant la première moitié du jeu, aucun des joueurs n’a réussi à marquer, donc pendant les 45 premières minutes, le tableau de bord n’a pas bougé par rapport au 0-0 initial.

Après la pause est venu l’objectif de l’équipe visiteuse, qui a créé son compte de pointage avec un objectif de Romelu Lukaku à la 64e minute. Il a ensuite marqué à 71 minutes l’équipe en noir et blanc à travers le même but de Romelu Lukaku, qui a ainsi réalisé un doublé, mettant fin à la confrontation avec un résultat définitif de 0-2.

Dans le chapitre des changements, c’était un match dans lequel les deux entraîneurs ont fait tous leurs changements. Les joueurs de Udinese qui sont entrés dans le jeu étaient Mato Hahaha, Marvin Zeegelaar et Lukasz Teodorczyk remplacer Bram Nuytinck, Ken Sema et Seko Fofanatandis que les changements de Inter étaient Marcelo Brozovic, Alexis Sánchez et Danilo D’Ambrosio, qui est entré pour remplacer Christian Eriksen, Sebastiano Esposito et Victor Moses.

L’arbitre a décidé de réprimander quatre joueurs. Du côté des locaux le carton jaune est allé à Jens Stryger Larsen et Kevin Lasagna et par le Inter exhorté à Nicolo Barella et Alessandro Bastoni.

Avec cette victoire, le Inter monte à 51 points et se place à la deuxième place du classement, au lieu d’accéder à la Ligue des champions. De son côté, le Udinese Il reste avec les 24 points avec lesquels il est arrivé à ce jour de la compétition.

Le lendemain, l’équipe de Luca Gotti fera face à Brescia Calciotandis que le Inter sera mesurée par rapport à la AC Milan.

Fiche techniqueUdinese:Daniele Padelli, Stefan de Vrij, Milan Skriniar, Alessandro Bastoni, Víctor Moses, Matías Vecino, Nicolo Barella, Christian Eriksen, Ashley Young, Romelu Lukaku et Sebastiano EspositoInter:Juan Musso, Rodrigo Becao, Sebastian De Maio, Bram Nuytinck, Jens Stryger Larsen, Rodrigo De Paul, Rolando Mandragora, Seko Fofana, Ken Sema, Stefano Okaka et Kevin LasagnaStade:Dacia ArenaButs:Romelu Lukaku (0-1, min. 64) et Romelu Lukaku (0-2, min. 71)