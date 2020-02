Udinese Bologna

Samedi prochain à 15h00 aura lieu dans le Renato Dall’ara le duel entre lui Bologne et le Udinese le vingt-cinquième jour de la série A.

21/02/2020

À 15h09

CET

Il Bologne Il veut retrouver la victoire dans le match correspondant au vingt-cinquième jour après avoir perdu son dernier match contre le Gênes par un score de 0-3. De plus, les locaux ont gagné dans neuf des 24 matchs disputés à ce jour avec un chiffre de 37 points pour et 39 contre.

De son côté, le Udinese il a dû se contenter d’un match nul 0-0 contre Hellas Verona lors de sa dernière rencontre, il arrive donc au match avec l’illusion de récupérer des points qui restaient sur son chemin. Sur les 24 matchs qu’il a disputés cette saison de Serie A, le Udinese Il a remporté sept d’entre eux avec 20 buts en faveur et 36 contre.

Concernant la performance en tant que local, le Bologne Il a remporté quatre fois, a été battu quatre fois et a tiré quatre fois en 12 matchs joués jusqu’à présent, ce qui montre qu’il perd des points dans son fief, donnant aux visiteurs des opportunités d’obtenir des résultats positifs. À la maison, Udinese Il a un équilibre de deux victoires, huit défaites et deux nuls en 12 matchs joués, donc en théorie, cela peut être un match favorable pour le Bologne Ajoutez un résultat positif à la maison.

Les deux rivaux se sont déjà rencontrés à d’autres occasions dans le Renato Dall’ara, entraînant neuf pertes et trois tirages en faveur de Bologne. La dernière fois qu’ils ont joué Bologne et le Udinese En compétition, c’était en décembre 2019 et le match s’est terminé par un 4-0 pour les visiteurs.

En analysant sa position dans le tableau de classement de la série A, nous voyons que les sections locales sont en avance avec un avantage de sept points sur le Bologne. L’équipe de Sinisa Mihajlovic arrive au jeu en neuvième position et avec 33 points avant le match. En revanche, l’équipe visiteuse est quinzième avec 26 points.