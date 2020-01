SONDAGE

Nicholas Opoku demain, il quittera l’Udinese et signera avec Amiens en prêt avec un droit de rachat fixé à 4,5 millions d’euros. Il a fallu quelques jours pour conclure la transaction car il y avait une divergence sur les mois de prêt: les Français auraient aimé le joueur pendant 18 mois mais finalement la transaction a été conclue à 6 mois. Pour le signaler, c’est L’Equipe.

27.01 23:30 – Udinese, de France: demain Opoku signe avec Amiens

27.01 23:15 – tmw Naples accéléré pour Kumbulla: accord avec Hellas proche

27.01 23:00 – Pioli: “Bryant une icône, contenait une philosophie sportive incroyable”

27.01 22:45 – Milan, Pioli: “Rebic bon à être prêt. Tour? Prochain match”

27.01 22:30 – Naples, Younes peut reprendre la négociation de Mateta

27.01 22:24 – liveInter-Eriksen: fin des visites. Annonce reportée à demain

27.01 22:15 – Inter, ESPN: fait pour le retour de Gabigol à Flamengo

27.01 22:15 – De l’Espagne, Roma-Perez: le Barça se retient parce qu’il veut le racheter

27.01 22:00 – Vice-prés. Flamengo: “Sur Gabigol confiant de rendre toutes les parties heureuses”

27.01 21:45 – Tottenham insiste sur Piatek: mais Milan ne le prête pas

27.01 21:38 – tmwWest Ham, offre pour Nandez. Cagliari: s’il reste, renouvellement et clause

27.01 21:30 – tmwLecce, tout sur Acquah: le club à l’oeuvre pour l’accord économique

27.01 21:15 – Rome, Fienga: “Ibanez peut devenir un acteur important”

27.01 21:13 – tmw Rome, fait pour Villar: atterrit demain à Fiumicino à 19h55

27.01 21:04 – Inter, rencontre aujourd’hui avec Flamengo à Milan: approche pour Gabigol

27.01 21:00 – tmwRennes-Nzonzi, accord. Mais avec Roma, c’est en attente

27.01 20:56 – Cagliari, aujourd’hui Milan a parlé de la classe Bellodi 2000

27.01 20:52 – tmwSampdoria, Regini veut le A mais Pérouse et Bénévent essaient

27.01 20:45 – CIES, les rouges les plus efficaces d’Europe. La Juve en premier en A, Atalanta en dernier

27.01 20:34 – tmwInter, négociations en cours pour le jeune Karamoko: parties proches

27.01 20:30 – TOP NEWS 20 heures – Inter, l’annonce d’Eriksen demain. Ibanez à Rome

27.01 20:19 – tmwParma, pas seulement Radu: l’agent libre Viviano est également évalué

27.01 20:15 – Ibanez: “Rome a tout ce que je veux: nom et grande équipe”

27.01 20:11 – tmwInter, l’annonce d’Eriksen demain: problèmes de temps et plus

27.01 20:00 – tmwnewsLa relance de Napoli. Inter, voici Eriksen

27.01 19:57 – tmwJuventus, au revoir Beltrame: contrat jusqu’en 2021 avec le CSKA Sofia

27.01 19:54 – exclusif Giletti: “Phrases de Sarri sur Naples? Des mots qui sortent de l’âme”

27.01 19:45 – Milan, Pioli: “Marché? Je ne sais pas si nous serons les mêmes que samedi maintenant”

27.01 19:33 – Atalanta, Lacroix del Sochaux apparaît pour la défense

27.01 19:30 – tmwRodrigo al Barça, Alcacer al Valencia: le domino qui libère Emre Can

Voilà, l’Inter n’a jamais été aussi proche de Christian Eriksen: le Danois de Tottenham pourrait être le troisième renfort hivernal d’une Inter absolument déchaînée. Après Moïse et Young, les dirigeants Nerazzurri, Ausilio en tête, tentent de fermer ce qui serait …