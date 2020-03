Udinese, De Maio: «Je danse seul à la maison, je deviens fou» | Serie A

Le défenseur de l’Udinese Sebastian De Maio elle dit: “Qu’est-ce que j’aime faire à la maison en ce moment? Il y a peu à faire. Travail physique, cuisine pour le peu que je peux faire. Film, musique et Je danse seul: je deviens fou. Nous avons un groupe Whatsapp avec des coéquipiers, nous nous mettons à jour sur la façon dont nous sommes, nous rions, nous plaisantons et nous passons donc le temps. Comment est-ce que je vis ce moment? Je suis chez moi comme tous les Italiens, il y a une certaine inquiétude et il est juste qu’il en soit ainsi. J’ai ma famille loin et je ne l’ai pas vue depuis trois semaines, cela me pèse beaucoup. J’attends qu’ils nous donnent autant de nouvelles que possible et j’espère que tout se terminera le plus tôt possible. Je travaille à la maison, parfois une chaise suffit. L’entreprise nous a également fourni le matériel et ils s’occupent de la nourriture même à distance “.