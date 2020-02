Udinese, De Paul: «Lorsque vous affrontez des équipes comme l’Inter, rien ne peut être faux» Serie A

Rodrigo De Paul, milieu de terrain du« Udinese, a parlé aux microphones de Udinese TV du match perdu 2-0 contre l« Inter: “Je suis convaincu que nous avons eu un bon match mais nous devons savoir que lorsque nous affrontons de telles équipes, nous ne pouvons pas nous tromper car sinon ce qui s’est passé arrive. Je suis un peu en colère en ce moment, je veux juste rentrer chez moi pour être calme et penser A partir de demain la tête ne sera qu’à Brescia car pour nous c’est une autre finale. Le public? J’étais vraiment désolé pour les fans car ils ont toujours soutenu l’équipe et je sais que toute l’équipe a voulu donner de la joie en remportant ce match mais c’est le football. Tout ce que nous pouvons faire maintenant, c’est travailler dur et faire de notre mieux, en espérant que la chance se retournera un peu de notre côté. En 22 matchs, nous n’avons pas eu de pénalité et ce sont des choses qui à long terme. En tout cas, la seule chose que nous devons faire est de travailler sur le terrain en donnant tout ce que nous avons comme nous l’avons fait avec Inter. ”