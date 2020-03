Udinese Fiorentina

Dimanche prochain à Dacia Arena à 18h00, le Udinese et la Fiore le vingt-sixième jour de la Serie A.

03/07/2020

Agir à 18h09

CET

Il Udinese affronte le match de la vingt-sixième journée avec l’intention d’ajouter plus de points à son classement après avoir réussi un match nul contre le Bologne dans leur dernière rencontre. Depuis le début de la compétition, les locaux ont remporté sept des 25 matches disputés jusqu’à présent en Serie A et cumulé 37 buts encaissés contre 21 en faveur.

Côté visiteurs, le Fiorentina récolté un match nul à un devant AC Milan, ajoutant un point lors du dernier match disputé de la compétition, il arrive donc au match avec les prétentions de garder cette fois-ci les trois points. Sur les 25 matchs qu’il a disputés cette saison de Serie A, le Fiorentina Il a gagné dans sept d’entre eux avec un chiffre de 32 buts pour et 36 contre.

Fixant l’attention sur la performance en tant qu’équipe locale, Udinese Il a réalisé un bilan de cinq victoires, quatre défaites et trois nuls en 12 matchs joués dans son domaine, de sorte que nous ne pourrons pas savoir quel sera son destin dans ce match, mais il devra se battre pour gagner. En tant que visiteur, le Fiorentina Il a été battu cinq fois et a fait match nul à trois reprises lors de ses 12 matchs qu’il a disputés jusqu’à présent. C’est donc une équipe qui obtient généralement des points à domicile, Udinese Si vous ne voulez pas ajouter de résultat négatif à la maison.

Dans le passé, il y a eu d’autres affrontements dans le fief du Udinese et les résultats sont six défaites et six nuls pour les locaux. À leur tour, les visiteurs totalisent trois réunions consécutives invaincues dans le domaine de Udinese. La dernière réunion que les deux équipes ont disputée dans cette compétition a eu lieu en octobre 2019 et s’est terminée par un score de 1-0 pour les visiteurs.

Si nous analysons la situation de ces équipes dans le tableau de classement de la série A, nous pouvons voir que l’équipe visiteuse est en avance sur le Udinese Avec une différence de deux points. Les locaux, avant ce match, occupent la quatorzième place avec 27 points au classement. De son côté, le Fiorentina Il compte 29 points et occupe la douzième position du classement.