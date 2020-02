Udinese Fiorentina

Samedi prochain à 18h00, il aura lieu à Dacia Arena le duel entre lui Udinese et la Fiore le vingt-sixième jour de la Serie A.

28/02/2020

Il Udinese fait face à la réunion de la vingt-sixième journée avec l’intention d’ajouter plus de points à son classement après avoir fait match nul 1-1 contre le Bologne dans son dernier match. Depuis le début de la compétition, les locaux ont remporté sept des 25 matches disputés à ce jour, avec 21 buts en faveur et 37 contre.

Côté visiteurs, le Fiorentina a dû se contenter d’un match nul 1-1 contre le AC Milan lors de son dernier match, il vient donc à la rencontre avec les prétentions à garder cette fois avec les trois points. À ce jour, sur les 25 matchs que l’équipe a disputés en Serie A, elle en a remporté sept avec un bilan de 32 points pour et 36 contre.

En tant que local, le Udinese Il a réalisé un bilan de cinq victoires, quatre défaites et trois nuls en 12 matchs joués dans son domaine, ce qui signifie qu’il ne profite pas des matchs à domicile pour ajouter un bon revenu de points à sa poche. En tant que visiteur, le Fiorentina Il y a un équilibre de quatre victoires, cinq défaites et trois matchs nuls en 12 matchs joués, ce qui signifie que les deux équipes doivent tout faire pour gagner.

Les deux rivaux se sont déjà affrontés auparavant dans le stade de UdineseEn fait, les chiffres montrent six défaites et six nuls pour les locaux. De même, l’équipe visiteuse ajoute trois réunions consécutives sans connaître la défaite à domicile contre le Udinese. Le dernier match auquel ils ont joué Udinese et la Fiore dans la compétition, c’était en octobre 2019 et s’est terminé par un résultat 1-0 favorable à la Fiore.

En ce qui concerne la situation des deux équipes dans le tableau de qualification de la série A, nous pouvons voir que le Fiorentina Il devance l’équipe à domicile avec un avantage de deux points. L’équipe de Luca Gotti Il est à la quatorzième place avec 27 points dans le casier. Quant au rival, le Fiorentina, est placé en douzième position avec 29 points.