Udinese, Gotti vers la permanence: le club travaille sur un parcours pluriannuel avec le coach

Gotti sur le banc de l’Udinese à nouveau la saison prochaine? Selon ce qui est collecté par TuttoUdinese.it, la société frioulane travaille à construire un parcours pluriannuel avec le technicien vénitien. Gino Pozzo et Pierpaolo Marino ne voudraient pas perdre l’entraîneur. Son travail est très apprécié et la confiance est maximale. Quelque chose bouge et même Gotti lui-même, d’abord très sceptique quant à sa permanence dans le rôle d’entraîneur-chef, devient de plus en plus convaincu jour après jour.