Udinese, Gotti: “Zeegelaar est déjà bien intégré, il sera appelé à Parme”

L’entraîneur de l’Udinese, Luca Gotti, a également évoqué le retour du gaucher Marvin Zeegelaar lors de la conférence de presse à la veille du match contre Parme: “Hier, il a fait la première formation avec nous et avec moi, je l’ai vu déjà particulièrement intégré dans un groupe qu’il connaît déjà. Selon le joueur, il faudra quelques semaines pour trouver le meilleure condition physique car cela ne fait plus partie du jeu depuis longtemps. Je fais quelques évaluations à l’extérieur: aujourd’hui on a deux côtés droit un peu plus de confinement et deux côtés gauche un peu plus poussé, il sera important de comprendre quand et ce dont nous avons besoin aussi selon nos adversaires “.

Zeegelaar sera invoqué?

“Il sera appelé et peut-être qu’il pourrait même faire une partie du jeu. Nous verrons.”

