Udinese-Inter 0-0 à la 45e minute: les attaquants sont mauvais, gardiens vigilants | Primapagina

Udinese-Inter est le report du dimanche soir du 22e jour de Serie A. Les Nerazzurri de Antonio Conte sont appelés à répondre à la Juventus dans la course Scudetto et bien que sans Lautaro Martinez, ils verront un nombre croissant de minutes pour le nouvel achat Christian Eriksen. Les Bianconeri de Luca Gotti Cependant, ils ne peuvent pas se permettre d’autres faux pas après les deux KO consécutifs contre Milan et Parme et tenteront de garder la marge avec la zone de relégation large.

STATISTIQUES – l’Inter est passé Udinese lors de huit des 10 derniers matchs de Serie A, alors que parmi les équipes ayant joué plus d’une fois à domicile depuis 2013/14, l’Inter est l’un des trois, avec la Lazio et la Juventus, contre lesquels l’Udinese n’a même pas obtenu de succès interne. L’Udinese est l’équipe qui a fait le pourcentage plus de buts dans le dernier quart d’heure de jeu dans cette ligue l’attaquant de l’Udinese Kevin Lasagna, a marqué son premier but en Ligue 1 contre l’Inter, tandis que celui de l’Inter Romelu Lukaku il est le premier joueur à avoir marqué 10 buts lors de ses 10 premiers matchs à l’extérieur en Serie A depuis Andriy Shevchenko.

FORMATIONS OFFICIELLES

Udinese: Musso; Becao, De Maio, Nuytinck; Larsen, Fofana, Mandragora, De Paul, Sema; Lasagne, Okaka.

Inter: Padelli; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Moses, Vecino, Barella, Eriksen, Young; Lukaku, Esposito.

