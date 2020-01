Udinese, le retour de Zeegelaar de Watford est officiel

Marvin Zeegelaar il est à nouveau un joueurUdinese. Le Néerlandais vient de Watford purement et simplement avec un contrat signé jusqu’au 30 juin 2022. La société en noir et blanc a réfléchi au succès de l’accord avec un communiqué de presse publié sur son site Internet.

Le communiqué de presse

“Udinese Calcio est heureux d’annoncer le retour du pied gauche néerlandais au Frioul Marvin Zeegelaar, venant de Watford.

Zeegelaar arrive carrément, signant un contrat jusqu’à 30 juin 2022.

Joueur avec une excellente jambe et force physique, il peut occuper toutes les positions dans la voie de gauche, assurant dynamisme et flexibilité tactique.

“Marvin’s – commente le responsable de la zone technique Pierpaolo Marino – est un retour très apprécié d’un joueur qui nous sera précieux”

Né à Amsterdam le 12 août 1990, Zeegelaar a fait ses premiers pas dans le monde du football avec le maillot Volendam mais, à un très jeune âge, il a immédiatement fait partie du secteur des jeunes en plein essor de l’Ajax où il a grandi et est devenu joueur.

Il fait partie de la première équipe depuis 2008, faisant ses débuts avec le maillot rouge et blanc cette même année puis en août 2009, faisant ses débuts en Ligue Europa dans le match valable pour le tour préliminaire remporté 5-0 par l’Ajax contre le Slovan Bratislava. En janvier 2011, il est prêté à l’Excelsior, avant de commencer des expériences en Espagne, avec la chemise Espanyol; en Turquie avec Elazigspor, avec un passage en Angleterre à Blackpool, et enfin à Rio Ave en 2014.

Précisément au Portugal, Zeegelaar se consacre ainsi méritant l’appel, en 2016, de l’un des clubs les plus prestigieux de la nation: le Sporting Lisbonne.

Avec le Sporting, lors de la saison 2016/2017, il participe également en tant que protagoniste de la Ligue des champions, disputant 5 matchs sur 6 de la phase de groupes, rejoignant également l’équipe nationale néerlandaise.

À l’été 2017, il a atterri à Watford en Premier League où il a joué 12 matchs la première année, ajoutant également une présence dans la FA Cup.

Le reste est de l’histoire récente, en janvier 2019, en effet, il arrive à l’Udinese et se démarque immédiatement au deuxième tour du dernier championnat, où il recueille 12 apparitions avant de retourner à Watford pour mettre fin au prêt.

Maintenant, il se prépare à vivre les deux prochaines saisons et demie en noir et blanc, portant le maillot numéro 77.

Bienvenue à nouveau Marvin! ”