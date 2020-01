Udinese, Marino: “Fofana reste, non aux changements dans l’effectif en janvier” | marché

Les ds deUdinese Pierpaolo Marino s’entretient avec Sky Sport avant le match contre Parme: “Tout d’abord, nous ne sommes pas si calmes du point de vue du classement car il manque encore beaucoup de matchs et nous voulons augmenter au maximum l’écart par rapport à la zone chaude du classement. Quant au marché, je dois dire qu’il y a beaucoup de rumeurs, mais la plupart d’entre elles ne sont pas fondées. fofana? Je pense qu’il est destiné à rester avec nous et je ne pense pas qu’il y aura de bouleversements dans la première équipe. Nous allons satisfaire les éléments qui devront trouver plus d’espace et, comme la nôtre est une équipe très grande et compétitive, nous devons trouver de l’espace pour ces joueurs. Ensuite, nous avons pris Zeegelaar que nous considérons comme un retour très important car il n’y avait pas d’alternative à Sema sur la gauche et parce qu’il a d’autres qualités importantes. Dans tous les cas, il n’y aura pas plus de deux sorties “.