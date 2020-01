Udinese, Marino: “Nous avons pris du recul par rapport au match contre Milan”

SONDAGE

Politano vers Napoli, est-ce le bon achat?

Envoi de la demande …

© photo par Federico De Luca

Le directeur de la zone technique de l’Udinese, Pierpaolo Marino, a commenté les micros de Udinese TV sur la défaite contre Parme. Ce sont ses mots:

“J’essaie de faire une analyse plus concrète et je dis que nous avons eu une première mi-temps au cours de laquelle Parme nous a dépassés dans certaines phases du jeu. Dans la seconde mi-temps, nous sommes sortis un peu mais le jeu était maintenant pratiquement clos. Ensuite, nous avons aussi très mal, si nous avions marqué lors d’une des nombreuses occasions où nous avons eu le match, il aurait pu être rouvert mais à la fin je dirais que Parme était supérieur à nous “.

“Deux défaites consécutives peuvent être pour n’importe quelle équipe de Serie A, surtout si nous pensons à la façon dont la défaite contre Milan est survenue. L’équipe traverse un processus de croissance, nous faisons encore beaucoup d’erreurs à la fois dans la phase offensive et défensive, aujourd’hui en fait les deux Les buts de Parme ont été nos erreurs et en seconde période, nous avons tout raté devant moi. À mon avis, c’est un pas en arrière par rapport à Milan “.

Plus qu’une idée de marché. Une hypothèse de travail qui se dessine dans les salles de la Juventus et de Milan. Federico Bernardeschi à l’AC Milan et Lucas Paquetà à l’AC Milan. Pour les besoins tactiques, pour les cycles finis, pour les adieux. Le directeur Paratici et ses collègues Boban-Maldini …