Udinese, Marino: «Tirer uniquement en toute sécurité. Protocole? 17 A clubs ont déposé des amendements »| Serie A

Pierpaolo Marino, chef de la zone technique du Frioul, s’est entretenu avec Udinese ce soir pour commenter la reprise possible du championnat après l’arrêt de l’urgence du coronavirus: “Protocole de santé? Udinese pose des questions sur les conditions de sécurité pour la santé des joueurs et le personnel: on ne peut pas penser que dans un pays frappé par une urgence de cette ampleur, il est possible de reprendre un sport, même professionnel, avec des athlètes qui ne peuvent pas suivre un entraînement approprié, sans contact physique et sans ballon. Au total, 17 clubs de Serie A ont déposé des amendements au protocole, je ne parlerais pas d’une scission au sein de la ligue, mais d’une position unifiée des médecins, selon laquelle le protocole ne garantit pas que la formation puisse effectivement reprendre. Je suis plus inquiet pour le prochain championnat que celui-ci: nous devons sauvegarder tout le mécanisme du football, mais l’idée qui est superficielle l’application du protocole élimine tout risque. Il y a aussi beaucoup d’autres aspects à considérer: par exemple, tous les clubs n’ont pas les moyens de pouvoir l’appliquer, il n’est pas facile et immédiat d’effectuer les prélèvements et si à la reprise de l’entraînement une nouvelle positivité au virus émergeait nous reviendrions à la situation de départ. Nous ne reprenons que lorsqu’il y a des conditions de sécurité totale et il sera possible de suivre une formation adéquate, faute de quoi nous nous retrouverions à soigner un très grand nombre de blessures “.