Udinese, Musso: “Heureux d’avoir aidé l’équipe à gagner”

© photo par Daniele Buffa / Image Sport

Juan Musso, gardien de l’Udinese, s’est entretenu avec Sky Sport après la victoire contre Sassuolo: “Sassuolo a dominé les premières minutes du match, je suis heureux d’avoir fait mon travail et d’avoir aidé l’équipe à gagner. Je sais qu’ici nous avons avait de grands gardiens de but comme Handanovic avant moi, c’est une fierté pour moi de recevoir ce prix. Quand j’étais enfant, je jouais au basket, je l’aimais beaucoup, plus encore que le football. Quand je suis arrivé ici, ils m’ont fait changer mon alimentation, nous avons de bons nutritionnistes J’y suis et je me sens très bien. “

