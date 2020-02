Udinese, Musso: “Moment difficile, mais il faut y faire face en faisant ressortir le meilleur”

Après le match nul à Bologne, l’extrême défenseur de la Juventus s’est entretenu avec Udinese TV Juan Musso. Ce sont ses déclarations: “Il était évident qu’en seconde période, ils avançaient beaucoup, sur ce point, nous devons travailler et nous améliorer beaucoup parce qu’après le but, ils ont mis trop de choses derrière nous. Tous les points sont importants mais la vérité est qu’aujourd’hui nous voulions ramener à la maison trois , alors nous devons encore revoir le jeu et comprendre ce qui s’est passé, même si finalement c’est un point positif. Séquence positive? En Serie A, toutes les équipes marquent des points parce qu’elles sont fortes et avec une grande envie et faim. un moment difficile mais nous devons y faire face avec tout le désir que nous avons et je suis sûr que nous ferons de notre mieux “.