Udinese, SMS à Milan et Inter pour De Paul: voici la nouvelle demande | Primapagina

De Paul se confirme à d’excellents niveaux également cette saison. 5 buts et 2 passes décisives en 23 apparitions, de nombreuses performances de grande qualité. Rodrigo est maintenant un joueur mature, leader technique de cet Udinese et maintenant prêt à faire le saut de qualité dans un grand. Plusieurs clubs de la Liga ont établi des contacts avec son agent, en Italie il reste un nom encerclé en rouge à l’agenda de Milan et de l’Inter Milan. Qu’ils peuvent maintenant tirer parti d’une promesse faite par le club frioulan au joueur et sur des demandes économiques différentes de celles d’il y a quelques mois. Tous les détails dans notre focus vidéo.