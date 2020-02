Udinese-Verona, les équipes: confirmations pour Gotti. Juric choisit Borini en 1 ‘

D’une part, l’Udinese en quête de bons points pour sortir de la zone de sécurité. En revanche, la surprenante Vérone qui en s’imposant ne pouvait prendre que deux longueurs à la Roma cinquième (et battue hier par Atalanta).

Peu d’entrainements surprennent, Gotti confirmant les indications de la veille donnant une continuité aux dernières courses en termes d’hommes. Par conséquent, devant le tandem Okaka-Lasagne. De l’autre côté, Juric, dans son 3-4-2-1, Piazza Pessina et Verre (et non Zaccagni) derrière Fabio Borini.

Ce sont les formations officielles de match:

UDINESE (3-5-2) Musso; Troost-Ekong, Becão, Nuytinck; Stryger Larsen, De Paul, Mandragora, Fofana, Sema; Okaka, Lasagne

HELLAS VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Rrahmani, Gunter, Kumbulla; Pharaons, Amrabat, Veloso, Lazovic; Pessina, Verre; Borini