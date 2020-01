SONDAGE

Seko Fofana s’éloigne à Turin: pour le moment il ne semble pas que le Caire soit disposé à investir un chiffre allant de 15 à 18 millions, pour la mezzala ivoirienne. Il peut cependant échanger des cartes avec Meité. Mais West Ham tente Udinese et le joueur lui-même: dans les prochaines heures de la Premier League, la bonne offre pourrait arriver sur le bureau de Pierpaolo Marino, stratège du marché frioulan.

25.01 12:00 – Udinese, West Ham fort sur Fofana. L’option de Turin de plus en plus faible

25.01 11:56 – liveUdinese, Gotti: “Il est plus difficile d’affronter Parme que Milan”

25.01 11:53 – Juventus-Barcelone, l’échange Marques-Pereira ouvre la voie entre les clubs

25.01 11:45 – Brescia, éclaireur du PSG hier soir à Rigamonti: Tonali “sorcière”

25.01 11:38 – Les bulletins de Tonali – Une autre catégorie: aujourd’hui à Brescia, demain dans un grand

25.01 11:34 – tmwRoma, mille fans chargent l’équipe à Trigoria: des chœurs contre la Lazio

25.01 11:30 – Gênes, les Parisiens en rouge et bleu emmènent Eyango et Flavio Bianchi à Turin

25.01 11:23 – Les bulletins de Donnarumma – Heureusement Gigio est là: le sauveur de l’AC Milan

25.01 11:15 – Turin, Iago Falque attend Mazzarri. Aujourd’hui, il décidera de quitter la grenade

25.01 11:08 – Les bulletins de Rebic – Le M. Wolf de Milan qui a réussi à assombrir Ibra

25.01 11:00 – Milan, via Rodriguez. À sa place vient Robinson de Wigan

25.01 10:49 – Gênes officiel, 2002 La classe Konig arrive de Velez Sarsfield

25.01 10:45 – Rome sur Villar, le technicien d’Elche confirme: “Il y a une offre importante”

25.01 10:41 – Bologne officiel, Orji Okwonkwo revient du Canada

25.01 10:35 – liveInter-Eriksen: accord conclu! Officiel après le week-end

25.01 10:34 – Milan: Paredes, Herrera ou Draxler. Paquetà peut aller à Paris

25.01 10:30 – Parme, l’idée de Matri prend de plus en plus de force pour renforcer l’attaque

25.01 10:23 – Rome, Carles Perez triomphe de Januzaj. Mais il y a aussi l’option Dilrosun

25.01 10:19 – Inter, Giroud attend un appel. L’adieu de Politano est décisif

25.01 10:15 – Dybala fait ses adieux: “L’avenir? Cela dépend si la Juve me veut ou non”

25.01 10:11 – Juventus, les adieux d’Emre Can approchent Allan. Mais un autre effort est nécessaire

25.01 10:00 – Appel de Corini à Tonali: “Vous songez maintenant à mettre Brescia en sécurité”

25.01 09:53 – tmw Rome-Lazio, bannière choc: “Zaniolo boiteux comme Rocca”

25.01 09:45 – Castillejo: “Hier laid Milan, mais si tu y mets ton cœur, tu seras récompensé”

25.01 09:42 – Brescia, huitième défaite avec une différence de buts: maintenant ce n’est plus une coïncidence

25.01 09:30 – Cagliari, Cragno réchauffe les gants de l’Inter

25.01 09:26 – Eriksen-Inter, l’annonce lundi. L’opération avait déjà commencé en été

25.01 09:15 – Turin, le jeûne de Belotti: 121 jours sans but à domicile. Et Atalanta est tabou

25.01 09:04 – Dybala: “La Juve voulait me vendre cet été, Sarri a tout changé”

25.01 09:00 – Coentrao exclusif appelle l’Italie: “J’aime A. Et puis il y a CR7 … ”

Voilà, l’Inter n’a jamais été aussi proche de Christian Eriksen: le Danois de Tottenham pourrait être le troisième renfort hivernal d’une Inter absolument déchaînée. Après Moïse et Young, les dirigeants Nerazzurri, Ausilio en tête, tentent de fermer ce qui serait …