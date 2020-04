Uefa, 70 millions aux clubs. Agnelli remercie: «Injection des liquidités nécessaires» | Primapagina

Andrea agnelli, président de la Juventus et deCEA, merci le uefa, qui a décidé d’avancer les 70 millions d’euros initialement prévus pour les play-offs européens de qualification. La décision communiquée par Ceferin a été immédiatement rendue aux entreprises en difficulté, avec 676 équipes des 55 fédérations affiliées qui en bénéficieront.

LE COMMUNIQUE DE PRESSE – “Les déboursements étaient initialement prévus après la fin des matches de barrage pour les qualifications européennes. Il s’agit de 50 millions pour les clubs qui ont fourni des joueurs aux 39 équipes nationales non impliquées dans les matches de barrage de qualification et de 17,7 millions pour les clubs qui ont fourni joueurs aux 16 équipes de barrages. Le solde de 2,7 millions pour les joueurs de barrages sera distribué à l’automne. Pour l’Euro 2020, un minimum de 130 millions est disponible pour les clubs. 70 millions seront donc répartis entre les clubs. qui ont fourni des joueurs pour les qualifications et la Ligue des Nations. Les 130 millions restants seront répartis entre les clubs qui libéreront des joueurs pour 2020. Les paiements iront à un grand nombre de clubs: 676 équipes des 55 associations recevront des montants de 3 200 à 630 000 euros. ”

MOTS – Ce sont les mots du numéro 1 des bianconeri: “Tout cela représente une injection de liquidité nécessaire aux finances des clubs et est le résultat du travail conjoint de l’Eca avec l’UEFA pour la protection des clubs en ce moment de menace existentielle.e. Bien que la santé publique reste notre principale préoccupation, obtenir un soutien financier, juridique et réglementaire avant de relancer l’Europe une fois que la sécurité est en place est d’une importance capitale pour Eca et ses membres. “