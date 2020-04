UEFA en ligne avec l’ISS sur la reprise des championnats, Rezza: “Je suis perplexe, et les contrôles …”

Les mots du professeur Giovanni Rezza, directeur du Département des maladies infectieuses de laISS, ont attiré la colère de la Lazio qui à travers son porte-parole diaconale a mal apprécié les déclarations de l’expert concernant la reprise des championnats.

J’AI REZZO

Attention, prudence et toujours prudence. C’est essentiellement la ligne du spécialiste des maladies infectieuses de l’Istituto Superiore di Sanità, qui réitère: “Nous parlons d’un sport de contact, si vous décidez de recommencer, vous auriez besoin de nombreux contrôles, à effectuer avec une certaine fréquence. Cependant, il faudra analyser la réponse des différents pays européens à cette urgence. Je pense que les problèmes sont nombreux et complexes, il ne m’appartient pas de décider mais si nous voulons jouer, nous devrons le faire à huis clos “.

L’UEFA PROCHE DE L’ISS, LA SANTÉ D’ABORD

de uefa, représentant au Conseil de la FIFA de la plus haute instance européenne de football, Evelina Christillin a parlé de la question à Radio Punto Nuovo. “Il n’y a aucune inquiétude concernant les propos du professeur Rezza, en ce moment les opinions des médecins et des virologues ont une priorité absolue, le président Infantino lui-même a été très clair à cet égard. La sécurité sanitaire de l’UEFA et de la FIFA est actuellement primordiale. – a-t-il expliqué – Pour le moment, nous avons divers scénarios devant nous, mais nous ne pouvons pas contourner les décisions des gouvernements, je pense à l’avant-dernier dpcm en Italie où la formation était interdite et aujourd’hui, dans ce sens, il semble y avoir un aperçu. Le 22 avril, il y aura une vidéoconférence avec les 55 secrétaires des Fédérations de l’UEFA et le lendemain un comité exécutif, qui serviront tous à comprendre ce qui a été décidé au sein des fédérations individuelles. La carte opérationnelle pour le moment voit la santé au premier rang, puis la conclusion des tournois nationaux et enfin les coupes européennes ».

