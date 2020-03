Uefa sensationnel: Champions de la suspension des devises et Ligue Europa, mais aujourd’hui nous jouons. OFFICIEL: reporté la Juve-Lyon et City-Real | Primapagina

L’UEFA répond à l’urgence du coronavirus, mais pas immédiatement. Avec un communiqué de presse officiel, la fédération européenne rappelle qu’elle a invité des représentants des 55 associations, des conseils d’administration de l’ECA et des ligues européennes et un représentant de la FIFPro pour un réunion de visioconférence le mardi 17 mars. A cette date, il sera décidé comment agir pour les deux compétitions européennes (Champions et Ligue Europa et pour Euro 2020). A confirmé donc implicitement les matches de Ligue Europa programmés pour cette soirée, à l’exception des matchs déjà reportés Séville-Roma et Inter-Getafe.



À la lumière des développements en cours dans la propagation de Covid-19, l’UEFA a invité diverses parties prenantes à discuter de la réponse du football européen à l’épidémie.

Les discussions porteront sur toutes les compétitions nationales et européennes, y compris l’UEFA EURO 2020.

POST JUVE-LYON ET CITY-REAL – Quant à la semaine prochaine, en Ligue des champions à l’heure actuelle, seuls les matchs du Bayern-Chelsea et de la Ligue Europa peuvent se dérouler en toute sécurité: les deux huitièmes de finale prévus mardi, le match de l’Allianz Stadium entre la Juve et Lyon mais aussi le défi entre Manchester City et le Real Madrid ont été suspendus et reportés à une date ultérieure, comme, comment confirmé officiellement par l’UEFA.

Suite à la quarantaine imposée aux joueurs de la Juventus et du Real Madrid, les matchs #UCL suivants n’auront pas lieu comme prévu.

Manchester City – Real Madrid

Juventus – Olympique Lyonnais

D’autres décisions sur les matchs seront communiquées dans deux cours.

SUSPENSION GÉNÉRALE EN VUE – Le coronavirus paralyse le monde du sport, en particulier celui du football: après la suspension de la Serie A et de la Liga suite à la mise en quarantaine de certains clubs (Juve, Inter et Real Madrid), il arrivera probablement aussi l’arrêt de l’UEFA pour la Ligue des champions et la Ligue Europa. La nouvelle est rapportée en Espagne par Marca: l’UEFA est prête à suspendre la Ligue des champions et la Ligue Europa. Toujours selon l’équipe L’UEFA annoncera la suspension des Coupes d’Europe et le report du Championnat d’Europe à 2021