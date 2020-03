UEFA trop d’incertitude! Aujourd’hui, l’EL est joué, mais la semaine prochaine, une réunion sur Covid-19 est appelée

Beaucoup attendaient le nécessaire et plus que justifié suspension de toutes les compétitions internationales au niveau européen, malheureusement, du moins pour le moment, il n’en sera pas ainsi. L’UEFA s’est récemment prononcée sur l’urgence du Covid-19 qui bouleverse le monde entier.

UEFA INCERTAIN, BALLE À L’UE

La plus haute instance européenne de football a décidé que les défis de la Ligue Europa auront lieu ce soir, du moins ceux où il sera possible de garantir la bonne sécurité sanitaire, même si la pandémie ne semble vraiment exclure aucun pays. Dans un moment aussi délicat, l’UEFA passe le ballon à l’Union européennedonc les courses qui peuvent se dérouler en toute sécurité auront lieu ce soir et la semaine prochaine. Champions? Pour le moment, le seul match encore ouvert est le Bayern-Chelsea, mais la situation évolue rapidement et un arrêt pour ce rendez-vous ne peut être exclu.

RÉUNION POUR DÉFINIR UNE LIGNE COMMUNE

Les réunions d’aujourd’hui à Nyon n’ont donc pas donné lieu à une décision claire et décisive, trop d’intérêts divergents, mais au moins semble-t-il y avoir une volonté de trouver une solution commune à toutes les ligues européennes. La semaine prochaine, concrètement, le 17 mars, une réunion de visioconférence aura lieu entre l’UEFA, les représentants des 55 associations, les représentants des joueurs et la direction de l’ECA, évidemment le thème de Covid-19 et les effets sur les Coupes et sur l’Euro 2020.

LA PRESSE DE L’UEFA

À la lumière de l’évolution de la propagation du COVID-19 en Europe et des analyses de l’Organisation mondiale de la santé, l’UEFA a invité aujourd’hui des représentants des 55 fédérations affiliées, les dirigeants de l’Association des clubs européens et des ligues européennes et un représentant du FIFPro, pour participer aux réunions de visioconférence du mardi 17 mars pour discuter de la réponse du football européen à la pandémie. Au cours de la vidéoconférence, toutes les compétitions nationales et européennes seront discutées, y compris l’UEFA EURO 2020. D’autres communications seront faites après ces matches.