UFC Brasilia: Enrique Barzola a fait match nul contre le Brésilien Rani Yayha lors de ses débuts en poids coq au Brésil | VIDEO Contact

Dans ses débuts poids coq, Enrique Barzola a fait match nul contre Rani Yayha local dans la UFC Brasilia. Bien que la «Fuerte» n’ait pas pu vaincre lors des deux premiers tours, elle a été largement supérieure dans le troisième.

Dans le premier, Yayha était celui qui cherchait à dominer le combat, au point d’échanger des coups et d’amener le combat au sol. Le «Fuerte» a tenté de se défendre, mais la pression du Brésilien a fait pencher la balance en sa faveur.

Dans la deuxième partie, le local est revenu avec son jeu au sol, mais Barzola n’était pas statique et a essayé de le frapper par en dessous. Déjà lors du dernier assaut, le Brésilien n’a pas résisté lorsqu’il était épuisé, ce dont a profité la «Fuerte».

Ce fut la dernière manche du combat d’Enrique Barzola à l’UFC Brasilia. (. / Vidéo: FOX Sports)

Profitant de sa meilleure condition physique, Barzola a contrôlé le dernier round et connecté tout ce qu’il pouvait, des coups de marteau aux coudes. Cependant, à la fin, les juges ont statué sur une égalité à la majorité (29-28, 28-28, 28-28).

«Ce fut un combat très dur contre un adversaire très dur et au grand cœur. Je suis content du résultat et en même temps pas, l’important est que le poids soit atteint. Il ne reste plus qu’à continuer d’avancer et à continuer à apprendre avec humilité. Je pense que je peux être très fort dans cette catégorie “, a déclaré Barzola, à travers ses réseaux.

Enrique Barzola combat les données. (UFC)

LE PRÉCÉDENT:

UFC Brasilia EN DIRECT | Enrique Barzola fera ses débuts cet après-midi dans la catégorie poids coq (61 kilos) contre le local Rani Yayha, au Nilson Nelson Gym. Leur combat est prévu à 16h00 (heure péruvienne).

Pendant un certain temps, ‘El Fuerte’ avait avancé son intention de supprimer la division. Bien qu’il ait remporté un contrat avec l’UFC au poids léger, après avoir remporté l’émission de téléréalité TUF Latin America 2, tous ses combats dans l’octogone étaient dans le stylo.

Mais Barzola, sur la recommandation de ses entraîneurs, a accepté le défi de participer à sa troisième division. «J’ai perdu 12 kilos du régime et je me sens rapide et très léger pour attaquer. C’est un grand moment pour moi. Je veux être agressif et montrer que c’est ma vraie catégorie », a-t-il déclaré à Depor.

Bien qu’il soit en visite (bien que l’événement soit privé de public à cause du coronavirus), le «Fuerte» espère porter le coup contre l’expérimenté Yayha. «Je vais utiliser ma mobilité, attaquer et sortir beaucoup. Le confondre et le surprendre avec des genoux volants, des crochets. Je veux que ce soit défini par KO », a-t-il assuré.

Ce fut la confrontation entre Barzola et Yayha. (Photo: . / Vidéo: UFC)

UFC Brasilia: heures de l’événement

Pérou: 14 h 00 – Préliminaires / 17h00 – Stellaire

Colombie: 14 h 00 – Préliminaires / 17h00 – Stellaire

Équateur: 14 h 00 – Préliminaires / 17h00 – Stellaire

Argentine: 16 h 00 – Préliminaires / 19h00 – Stellaire

Uruguay: 16 h 00 – Préliminaires / 19h00 – Stellaire

Chili: 16 h 00 – Préliminaires / 19h00 – Stellaire

Mexique: 13 h 00 – Préliminaires / 16h00 – Stellaire

États-Unis 15 h 00 – Préliminaires / 18h00 – Stellaire

UFC Brasilia: carte événement

• Kevin Lee vs Charles Oliveira – poids léger

• Demian Maia vs Gilbert Burns – poids welter

• Renato Moicano vs Damir Hadzovic – poids léger

• Johnny Walker vs Nikita Krylov – poids léger léger

• Francisco Trinaldo contre John Makdessi – poids léger

• Jussier Formiga vs Brandon Moreno – poids mouche

• Amanda Ribas vs Randa Markos – poids convenu

• Elizeu Dos Santos contre Aleksei Kunchenko – poids welter

• Rani Yahya vs Enrique Barzola – poids coq

• Mayra Bueno contre Maryna Moroz – poids mouche féminin

• Bruno Silva contre David Dvorak – poids mouche

• Verónica Macedo vs Bea Malecki – poids du coq femelle

VOUS POUVEZ ÊTRE INTÉRESSÉ