UFC: Conor McGregor et ses billets pour voir son retour en UFC 246 épuisé en trois minutes

Mis à jour le 12/24/2019 à 17:08

Après plus d'un an d'absence, Conor McGregor retournera dans l'octogone pour faire face à Donald Cerrone ce 18 janvier dans le UFC 246, qui aura lieu à Las Vegas. Un duel qui commence déjà à générer de grandes attentes.

À tel point que Dana White, présidente de l'UFC, a révélé que les billets pour l'événement avaient été vendus en seulement trois minutes. Ceci selon des informations révélées par le journaliste Kevin Lole.

Selon le journaliste susmentionné, Dana White a annoncé qu'environ 10 millions de dollars avaient été vendus en billets. Avec ces données, on estime que l'UFC 246 est l'un des événements avec la collecte la plus élevée à Las Vegas.

Cette lutte pour Conor McGregor sera spéciale non seulement pour son retour dans l'Octogone depuis sa défaite face à Khabib Nurmagomedov, en octobre de l'année dernière, mais aussi parce qu'il gagnera du poids welter. Une division dans laquelle il n'a plus participé depuis 2016, quand il a gagné et perdu contre Nate Diaz.

