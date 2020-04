UFC: Dana White sur UFC 249: “Probablement la meilleure carte que nous ayons jamais eue”

Mis à jour le 28/04/2020 à 16:13

Même si la pandémie de coronavirus a affecté son calendrier, Dana White Il n’a pas perdu son optimisme et a cherché à continuer ses combats. Sa persistance était telle que vendredi dernier, il a confirmé le retour de ses trois premiers événements de UFC à partir de mai en Floride. Bien sûr, sous les mesures de sécurité correspondantes et à huis clos.

Tout commencera le 9 mai avec l’UFC 249, qui mettra en vedette Tony Ferguson et Justin Gaethje. Bien que cet événement ait dû être reporté dans un premier temps, il était prévu pour le 18 avril, White n’a pas voulu abandonner sa carte et a réarmé plus d’un combat à la suite de changements imposés par le coronavirus, depuis le changement de lieu (devait être en New York) jusqu’à ce que Khabib Nurmageodov soit tué dans la bataille principale.

Malgré tous les problèmes, Dana White a organisé douze combats pour offrir l’une des cartes les plus attrayantes de l’année. Et c’est que les matchs les plus intéressants – qui par le passé ont été annulés par le coronavirus – ont été ajoutés à l’UFC 249. Et à propos de l’événement et de ses attentes, le président de l’octogone s’est entretenu avec le portail TMZ Sports.

“De haut en bas, c’est probablement la meilleure carte que nous ayons jamais eue. L’événement principal est Tony Ferguson contre Justin Gaethje, qui est un combat incroyable. Nous avons également Henry Cejudo vs. Dominick Cruz. Incroyable “, a déclaré White à propos de l’UFC 249.

L’UFC 249 se déroulera le 9 mai à huis clos au VyStar Veterans Memorial Arena de Jacksonville, en Floride. Après cela, les 13 et 16, deux autres panneaux d’affichage auront lieu sur la même scène, avec plus de combats qui ont été reportés au cours des deux derniers mois.

