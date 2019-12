UFC: Enrique Barzola a réalisé une activité de Noël pour les enfants de Cerro San Pedro à El Agustino | PHOTOS Contact

Mis à jour le 24/12/2019 à 15:10

La veille de Noël, il est habituel que de nombreuses personnes organisent et effectuent des activités sociales ou du travail. Cette fois, ce fut le tour de Enrique Barzola, Combattant péruvien de UFC, qui était chargé d'apporter des cadeaux aux enfants d'El Agustino.

À travers ses réseaux sociaux, «Fuerte» a montré des images de ce qu’il faisait avec sa femme. Comme Barzola a quitté El Agustino, il a décidé de donner des cadeaux aux enfants de Cerro San Pedro dans son quartier.

«Je suis venu dans mon quartier, El Agustino, et je suis allé sur la colline de San Pedro, où personne ne veut monter et donner des jouets pour tous les enfants dont ils ont vraiment besoin. Je suis contente car c'est ma première action de Noël, organisée uniquement avec ma femme et tout s'est bien passé. Joyeux Noël, ce qui signifie pour moi partager », a écrit la« Fuerte »Barzola sur Instagram.

Cette année à l'UFC, le Péruvien a combattu trois fois; Cependant, il n'a pu gagner qu'une seule fois, avant Bobby Moffett en Uruguay. Les autres occasions sont tombées sur Kevin Aguilar et Movsar Evloev.

