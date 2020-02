UFC | UFC 247: Valentina Shevchenko a battu Katlyn Chookagian par KO technique et a conservé le titre de poids mouche féminin au Texas | VIDEO Contact

Valentina Shevchenko continue de démontrer pourquoi elle est la combattante la plus dominante dans la division des poids mouches féminines. Cette fois, la «Bala» a battu Katlyn Chookagian par KO technique et a conservé son titre dans la co-star de la UFC 247.

Dès le premier tour, la kirguisa du cœur péruvien a été solide dans sa frappe (combat debout), tirant de bonnes combinaisons de poing et de coups bas. Non seulement cela, il a également renversé son rival et dominé le combat sur le terrain.

Son domaine était tellement tel qu’à la fin du premier tour, il a ouvert les sourcils à son rival avec un coup de coude brutal. Au deuxième tour, le ‘Bullet’ a sorti plus de jambes et a envoyé des coups de pied en rotation. Déjà au troisième tour, il l’a rattrapée avec un ‘crucifix’ au sol et a enchaîné une série de coups qui ont fait arrêter l’arbitre.

«Je me prépare toujours à recevoir plus de défis. Pour ce combat, je comptais le terminer par KO technique. Je me sens bien, je pense qu’il y a beaucoup de talent dans la division et je suis ouvert à tout le monde », a déclaré Valentina, qui a défendu le titre féminin des poids mouches pour la troisième fois.

WOW !!! Comment est ce coup de pied de @BulletValentina comme l’endurance Chookagian # UFC247 pic.twitter.com/89A1aHW29X

– UFC Spanish (@UFCEspanol) 9 février 2020

LE APERÇU:

Ce sera la troisième fois que Valentina défend sa ceinture après l’avoir gagnée à l’UFC 231 en battant la Polonaise Joanna Jedrzejczyk par décision unanime. Par la suite, il a réussi deux défenses: contre Jessica Eye et contre Liz Carmouche.

Déposez le ‘Bala’ à ce combat avec quatre victoires consécutives et faites comme si ce bon moment se poursuivait ainsi. Pour cela, il a déjà examiné son rival. «Je ne juge jamais une combattante pour savoir si elle donne des combats passionnants. Son style est différent; probablement pas aussi agressif ou ce que les gens disent, mais cela fonctionne pour elle. Mon objectif est de détruire tout ce qu’elle possède “, a-t-il déclaré. Shevchenko au milieu MMA Fighting.

De plus, la combattante a assuré, lors du dernier show, qu’elle arrive au combat en bonne condition physique et mentale. Et que “ce samedi sera votre nuit”. Il faut mentionner que dans son histoire des arts martiaux mixtes il enregistre 18 victoires et 3 défaites.

L’Américain Chookagian, d’autre part, il ne voulait pas être laissé pour compte et lors du dernier spectacle il a déclaré: “Beaucoup d’entre vous ne me connaissent pas, mais après samedi vous saurez qui je suis”, ce qui implique que vous battrez Valentina.

Chookagian, d’ascendance arménienne, a combattu quinze fois lors d’affrontements MMA: il compte treize victoires et deux chutes.

UFC 247: Valentina Shevchenko a été confrontée à son challenger avant de se battre pour le titre féminin de poids mouche. (Photo et vidéo: UFC)

