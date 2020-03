Uli Hoeness confirme les négociations de contrat avec les joueurs et prévoit une décision sur Hansi Flick bientôt

Il n’y a peut-être pas beaucoup de football à signaler en ce moment, mais le Bayern Munich a beaucoup de contrats à négocier dans un proche avenir. L’ancien président Uli Hoeness, lors d’un récent appel au Dopplepass de SPORT1, a déclaré que le club négocie déjà des prolongations pour plusieurs joueurs et prendra une décision sur l’entraîneur-chef Hansi Flick dans un avenir proche (SportBild).

L’épidémie de COVID-19 a perturbé le football lui-même, mais dans l’intervalle le front office du Bayern a le temps de penser à l’avenir de Hansi Flick. Bien que les fans et les experts aient le sentiment général que le contrat de Flick devrait être prolongé au moins pour une autre saison, la décision du front office n’est pas aussi nette. Hoeness estime que le directoire contactera le conseil de surveillance avec une proposition dans un avenir proche:

Je ne peux rien dire à ce sujet; le comité exécutif [i.e. Karl-Heinz Rummenigge, Oliver Kahn, Hasan Salihamidzic] décide que pour nous. Je pense que Hansi Flick a fait un super travail jusqu’à présent. À un moment donné, le conseil d’administration présentera une proposition au conseil de surveillance. Cela se produira certainement maintenant dans un proche avenir.

Les contrats de Manuel Neuer, Jerome Boateng, David Alaba, Javi Martinez, Thiago Alcantara et Thomas Muller devraient tous expirer à la fin de la saison prochaine. Les négociations contractuelles ont commencé avec Neuer plus tôt; Hoeness a maintenant révélé que le Bayern avait ouvert des négociations avec les autres joueurs. Hoeness a dit:

Nous avons quatre ou cinq acteurs importants dont les contrats expirent l’an prochain. Je sais que des discussions sont en cours avec chacun d’entre eux et j’espère sincèrement que tout se passera bien.

Il est peu probable que le Bayern étende tous les joueurs mentionnés. Jerome Boateng et Javi Martinez sont les deux plus susceptibles de passer à autre chose. Mais tout est possible. Boateng a une fois de plus prouvé sa valeur cette saison, et Javi a également fait ses preuves lors de son appel. Qu’ils restent ou partent, tous les fans du Bayern devraient être reconnaissants pour leur immense service au club.