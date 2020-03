Ulivieri: “Couper les salaires des entraîneurs? On peut en parler, mais maintenant c’est prématuré”

Discutez-en à une table le moment venu. Renzo Ulivieri, président de l’AIAC, l’association des entraîneurs italiens, est ouvert à la discussion après l’hypothèse lancée par le numéro un de la FIGC, Gabriele Gravina, sur une éventuelle baisse des salaires en raison de l’arrêt du championnat imposé par l’urgence du Coronavirus. Et à LaPresse, il explique sa position. “C’est le moment et nous voulons évaluer les solutions à prendre, vous pouvez vous asseoir à une table et discuter de ce que vous pouvez faire, tous. Ce sont des discussions qui ont fait la même chose que les footballeurs. Nous ne pouvons pas dire que nous vivons dans un autre monde. Mais cela doit être bien étudié, nous devons comprendre comment les championnats se termineront et voir les coûts. Maintenant, nous parlons en principe. Nous sommes prêts à nous asseoir à une table. Mais en parler maintenant est prématuré. Voyons voir quand ce sera le moment “, at-il dit.