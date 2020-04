Umberto Tozzi, Battiato et un match de football: Casa di Carta 4 est sur le point de revenir, tout ce que vous devez savoir | Primapagina

Tokyo qui fait exploser un char, le professeur en difficulté comme jamais auparavant, Nairobi mourant. Nous nous sommes retrouvés comme ça, à la Monnaie espagnole de Madrid. Et demain, à 9 heures du matin en Italie, la course se poursuivra sur Netflix, d’un seul souffle, en parfaite gueule de bois, pour profiter pleinement d’une série télévisée qui, que cela vous plaise ou non, a laissé des traces. Et cela promet de faire un gâchis.

L’esprit du professeur est assombri, pour la première fois, avec l’amour pour Lisbonne qui lui a enlevé sa lucidité. Et sans le professeur qui commande, à l’intérieur de la Monnaie, c’est le chaos total: modèles inversés, infiltrés dans le gang, difficultés de communication et héros improvisés. “Le plus grand choc de tous les temps”, c’est la promesse d’Alex Pina, créateur de la série d’événements, qui, dans sa quatrième saison, sera divisée en 8 épisodes: Game Over, The Berlin Wedding, Anatomy Lesson, Paso doble, 5 minutes avant, Technical Ko, Blow to the tent, The Paris plan. Chaos, guerre, amours, citations cinématographiques. Et un hommage à l’Italie.

Un grand hommage à l’Italie, qui déjà dans le passé, entre Florence et Belle au revoir, avait été loué. Cette fois, c’est toujours à la musique, avec Umberto Tozzi et son Je t’aime et Franco Battiato avec son Centre de gravité permanent. Et ce n’est pas ici, car il y aura un match de football, qui apparaît plusieurs fois dans notre cinéma, car Marrakech Express à Trois hommes et une jambe. Il y aura une pénalité. Et une fille à la porte. Comment ça va finir? Demain, à 9 heures, pour être jeté d’un seul souffle. Action, tension, sport, feuilleton. The Paper House est sur nous.