UmPumas et Juárez égalisent dans un match de folie

Parti aussi peu nombreux en début de saison, les félins et les courageux étaient pardonnés, mais ils n’avaient aucun respect.

Pumas et Juárez ont ouvert le Jour 2 de la Clausura 2020, le premier jeudi de la Liga BBVA MX. La confrontation est devenue un va-et-vient pour les deux équipes, qui nous ont donné un grand spectacle au stade olympique Benito Juárez.

Les deux ont sauté sur le terrain avec la conviction de remporter les trois points, mais malgré leurs efforts, ils n’ont réussi qu’à les distribuer avec un score de 4-4.

C’était un match de réponses, car avant les buts de l’adversaire, l’adversaire a répondu de la même manière. Dario Lezcano, avec un doublé, Diego Rolán (de prison), Juan Pablo Vigón et Andrés Iniestra ont brisé le filet en première mi-temps.

📹 #NoTeLoPierdas DOUBLE!

G⚽⚽⚽LAZO par Darío Lezcano

FC Juárez 2-1 Pumas # LigaBBVAMX ⚽ #JuevesDeFutbol pic.twitter.com/bnk47E3W8f

– LIGA BBVA MX (@LigaBBVAMX) 17 janvier 2020

Bien que les chats soient partis pour la pause avec le désavantage 3-2, ils ont su récupérer dans les minutes restantes pour faire demi-tour avec Fabio Álvarez et Carlos González.

Carlos González nous mène devant!

#SoyDePumas pic.twitter.com/ylGaraIg90

– PUMAS (@PumasMX) 17 janvier 2020

L’équipe universitaire l’a emporté 4-3, mais Míchel González savait depuis le banc qu’à tout moment le revers de l’équipe locale allait survenir. Il a envoyé ses meilleurs hommes à l’avant et dans une surveillance défensive, les Braves ont réussi le but de l’égalité.

📹 #NoTeLoPerdas

G⚽⚽⚽L de Brian Rubio

FC Juárez 4-4 Pumas # LigaBBVAMX ⚽ #JuevesDeFutbol pic.twitter.com/YdHNyIJQzS

– LIGA BBVA MX (@LigaBBVAMX) 17 janvier 2020

Une remise en jeu et une longue manche ont permis à Brian Rubio de marquer dans la dernière ligne droite du match. En 93 minutes, l’intensité ne s’est pas arrêtée, mais les buts du but rival l’ont été. Pumas et Juárez n’ajoutent qu’un point.