UmPumas remporte la victoire de l’heure contre Pachuca

VíctorPumas et Pachuca ont ouvert le feu à leurs débuts particuliers dans cette e-Liga MX.

De la main de Juan Pablo Vigón et Cristian Souza le Pumas vs Pachuca correspondant à la Date 1 de l’e-Liga MX a été joué cet après-midi.

Un but de Vigón, avec son joueur virtuel, en plus des arrêts de Saldívar, a permis à Pumas de commander pendant les 70 premiers ′ du match.

Goooooooool de @pumasmx! @Jpvigon est simple et charismatique et a marqué le premier … Eh bien, avec qui d’autre. Avec @jpvigon! Et il est devenu fou à la célébration. 🤣

🔴 En direct



#TuCasaTuCancha | #eLIGAMX | #MiCasaEsTuCasa

– TUDN MEX (@TUDNMEX) 12 avril 2020

Víctor Dávila égalisa peu de temps après la fin et lorsqu’il semblait que le match se terminerait sur un match nul, Carlos González sembla offrir la victoire de Pumas.

Gooooooooooool de @pumasmx!

Le «Cocoliso» s’est échappé et @jpvigon semble marquer des buts en Coupe du monde. 🤣⚽

🔴 En direct



#TuCasaTuCancha | #eLIGAMX | #MiCasaEsTuCasa

– TUDN USA (@TUDNUSA) 12 avril 2020

Fin dramatique!