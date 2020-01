Un adolescent de Liverpool félicité après ses débuts à domicile – HITC

Le tueur à gages de Liverpool a marqué lors de ses débuts à domicile pour son club de prêt.

Le Rhian Brewster de Liverpool n’a pas mis longtemps à trouver ses pieds dans le championnat.

Les Reds ont prêté le joyau de 19 ans à Swansea City plus tôt ce mois-ci et le jeune tueur à gages vient de marquer son premier but pour le club.

Brewster, qui est passé par l’académie de Liverpool, a égalisé pour Swansea lors de la victoire 2-1 de cet après-midi à domicile contre Wigan Athletic.

Il s’est accroché à une passe de séparation de la défense de Conor Gallagher avant qu’une arrivée cool pour la première fois ne fasse exploser le soutien à domicile.

Le jeune est l’un des joueurs les plus excitants à avoir gravi les échelons du club Melwood ces dernières années.

Et voici comment les fans de Swansea ont réagi à son score à ses débuts à domicile:

L’objectif à long terme pour Brewster sera de commencer régulièrement dans le premier XI de Liverpool.

Le fait est que Roberto Firmino ne sera pas facilement déplacé et, avec Divock Origi également dans les livres, un prêt à court terme était parfaitement logique pour Brewster.

Il espère qu’une période de six mois chargée de buts dans le championnat pourra le préparer à une meilleure deuxième saison sur le Merseyside sous Jurgen Klopp.