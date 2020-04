Un adversaire de Bruno Fernandes détaille ce que c’est que de faire face à Man Utd Man

Date de publication: Mercredi 1er avril 2020 4:38

Craig Cathcart de Watford a expliqué ce qui rend le nouveau garçon de Manchester United, Bruno Fernandes, si différent.

L’arrière central Cathcart s’est récemment aligné contre la nouvelle arrivée de United du Sporting Lisbon et il a été fortement impressionné par le milieu de terrain qui pourrait finir par coûter 67 millions de livres à United.

United a réussi une victoire 3-0 à Vicarage Road à la fin de février, Fernandes ouvrant le score depuis le point de penalty après avoir été victime d’une faute dans la surface.

L’international portugais puis Fernandes ont misé sur le deuxième pour Anthony Martial avant que Mason Greenwood ne termine la victoire à 75 minutes.

L’arrière central de l’Irlande du Nord, Cathcart, 31 ans, qui a commencé sa carrière à Old Trafford, a admis que Fernandes avait «apporté ce petit plus de qualité».

Cathcart a déclaré au Manchester Evening News: «Je pense que nous avons tous été très impressionnés.

«Ce qui m’a le plus impressionné, c’est qu’il a toujours hâte. Il obtient toujours le ballon et sa première pensée est de passer en avant et de créer des opportunités, [United] manquaient auparavant.

“Il a apporté ce petit peu de qualité et d’avant-garde au dernier tiers et depuis qu’il est arrivé, leurs performances ont été bien meilleures, d’après ce que j’ai vu.”

L’ancien gardien de United Ben Foster est l’homme qui a fait tomber Fernandes pour le penalty et il a été surpris par sa vitesse.

S’adressant au site officiel de Watford, Foster a déclaré qu’il ne s’attendait pas à être battu au ballon par son adversaire.

«Je dirais que le premier but était une erreur de ma part, j’aurais dû vraiment me retenir. Je pensais juste pouvoir y arriver, mais il a été très rapide et est arrivé le premier », a déclaré le joueur de 36 ans.

«La seconde mi-temps a été décevante et nous ne nous sommes pas remis du but refusé. Nous pensions que nous y reviendrions, mais ce n’était pas le cas, et nous avons laissé tomber nos têtes. “