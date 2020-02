Un affichage époustouflant permet à Fernandes d’être opérationnel avec Man Utd à Watford

Date de publication: dimanche 23 février 2020 15h51

Bruno Fernandes a marqué son premier but pour Manchester United et en a inscrit deux autres en aidant les Red Devils à battre Watford 3-0 à Old Trafford dimanche.

Ayant succombé à leur perte la plus pénible de la saison à Vicarage Road il y a deux mois, Ole Gunnar SolskjaerLes hommes se sont vengés avec style alors qu’ils faisaient suite à la victoire de Premier League lundi à Chelsea.

Fernandes«Le penalty nonchalant a donné aux hôtes une avance à la mi-temps à laquelle Martial et Greenwood ont superbement ajouté une victoire 3-0 qui place United en cinquième position, à seulement trois points des Blues de Frank Lampard en quatrième.

United a rendu hommage au regretté Harry Gregg, héros de la catastrophe aérienne de Munich, avant le coup d’envoi à Old Trafford, où la signature de Fernandes en janvier a calmé les nerfs dans un superbe affichage individuel.

Le Portugais a caché le penalty qu’il a gagné, en grande partie grâce à un saut dans sa course, avec Martial montrant une fraîcheur similaire en coupant le ballon devant l’ancien gardien de but de United Ben Foster en seconde période.

Troy Deeney avait vu un égaliseur exclu quelques minutes plus tôt après que l’arbitre assistant vidéo a jugé Craig Dawson pour avoir géré la préparation – un moment qui a coupé le vent de Watford«Voiles.

Greenwood, toujours âgé de seulement 18 ans, a frappé une frappe tonitruante sous la barre pour achever la victoire de United, bien que le remplaçant Odion Ighalo se soit rapproché avec angoisse de ses débuts à Old Trafford avec un but contre son ancien club.

Les loups ont également gagné dimanche, relance Norwich 3-0 à Molineux, ce qui signifie que seulement cinq points séparent les quatrième et neuvième du tableau de Premier League.

