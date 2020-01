Un agent admet que la machine d’assistance à rejoindre Celtic cette semaine va “être difficile” – HITC

Les Celtic seraient férus de l’ailier de Bristol City, Niclas Eliasson.

L’agent de l’ailier de Bristol City, Niclas Eliasson, a déclaré au Daily Record qu’un déménagement au Celtic allait «être difficile» ce mois-ci.

On prétend que le Celtic est intéressé à amener Eliasson à Parkhead, mais fait face à la concurrence de la Lazio et de Villarreal alors que le Suédois attire des prétendants potentiels.

Eliasson a impressionné pour les Robins cette saison, réalisant 10 passes décisives en championnat, tout en accumulant 40 passes clés.

Le joueur de 24 ans a étrangement été dans et hors du côté de Bristol City cette saison, effectuant 11 départs mais 13 apparitions de remplacement, ce qui l’a exclu de la Suède pour l’Euro 2020.

Un déménagement ce mois-ci dans un grand club pourrait aider, et le déplacement du Celtic pour lui ne serait pas un énorme choc, ayant permis à Scott Sinclair et Lewis Morgan de passer à autre chose.

Cependant, l’agent Hasan Cetinkaya a admis qu’une décision d’amener Eliasson à Parkhead sera «difficile» avant la date limite de transfert plus tard cette semaine, car Bristol City veut le garder pour leurs espoirs de promotion.

Cetinkaya a ajouté que Bristol City activera une option d’un an dans le contrat d’Eliasson pour l’empêcher de partir gratuitement cet été, ce qui signifie qu’un déménagement devra attendre l’été au plus tôt.

“Non, ça va être difficile”, a déclaré Cetinkaya. «Bristol veut le garder pour leurs objectifs de progresser. Ensuite, il a une option dans son contrat que le club utilisera. L’intérêt vient des grands clubs et des ligues majeures et les clubs cherchent à l’acheter maintenant, mais Bristol a dit non. C’est tout ce que je peux dire maintenant. Mais dans la fenêtre d’été, quelque chose de grand pourrait arriver à Niclas », a-t-il ajouté.

Avec du rythme et une superbe traversée, le Celtic devrait de toute façon garder un œil sur Eliasson pour l’été, mais Neil Lennon doit maintenant décider s’il doit l’attendre ou trouver une autre cible pour l’instant.

