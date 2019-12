Un agent de Pogba s'en prend à Man Utd alors qu'il cherche à clarifier son client

Date de publication: samedi 21 décembre 2019 12:36

L'agent de Paul Pogba, Mino Raiola, a accusé Manchester United de s'intéresser davantage à l'argent qu'au football.

Raiola insiste sur le fait que le Français est heureux de rester à Old Trafford, mais il a exhorté Uni pour redécouvrir «l’identité» qu’ils chérissaient sous Sir Alex Ferguson.

Raiola a déclaré au Telegraph: «Paul veut réussir et être heureux et veut gagner des prix et il adorerait le faire avec Manchester United. Au moins, lorsque Ferguson était là, vous avez vu que c'était son équipe – la façon dont ils jouaient, étaient proactifs, et les joueurs qui venaient étaient venus avec un œil sur la façon de jouer à ce jeu.

«Alors je dis, faites votre identité de ce que vous voulez que votre club soit, puis trouvez les pièces LEGO pour cela. Vous avez besoin de cette clarté.

«Le club a besoin d'un spécialiste, d'un directeur sportif, d'une personne entre l'équipe, l'entraîneur et les propriétaires, d'une personne capable de faire le pont. Aujourd'hui, vous avez besoin de ce spécialiste car le coach n'a pas le temps de gérer les scouts et autres tâches et je pense que cela fait défaut à Manchester United.

«En vérité, je regarde Manchester United et je pense qu'ils ont plus une mentalité américaine qu'européenne.

«J'entends par là que, parfois, il semble que le club se préoccupe davantage de la partie économique que de la partie sportive et c'est une façon de penser très américaine. Ils ont besoin de quelqu'un pour relier le côté économique et le côté sportif. »

Pendant ce temps, United réfléchit à faire un pas pour Jean-Clair Todibo à Barcelone, selon un rapport en Espagne.

Vendredi, Sport via Sport Witness affirme que le joueur de 19 ans a plusieurs offres sur la table, mais United est "entré très fort" pour le défenseur.

Le rapport affirme que des représentants de United se sont rendus en Catalogne cette semaine pour s'entretenir avec les champions de la Liga sur une décision concernant le joueur de France U20.

Todibo a eu du mal pendant quelques minutes depuis qu'il a accepté de rejoindre Barcelone en janvier depuis Toulouse en tant que joueur autonome. Todibo n'a officiellement rejoint le Barça que le 1er juillet et il a eu du mal à obtenir du temps de jeu avec seulement trois apparitions cette saison.

On prétend que Todibo a toujours attiré l'attention d'Ole Gunnar Solskjaer, qui cherche à créer une équipe avec des jeunes talentueux. Lire la suite…